Ä°ÅŸte referandumda kullanÄ±lacak oy pusulalarÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunca (YSK) halk oylamasÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere bastÄ±rÄ±lan oy pusulalarÄ± ve ÅŸeffaf sandÄ±klarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri basÄ±nla paylaÅŸÄ±ldÄ±

Buna göre, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda YSK tarafÄ±ndan bastÄ±rÄ±lan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlÄ± sarÄ± renkteki zarflar kullanÄ±lacak. BirleÅŸik oy pusulasÄ± beyaz ve kahverengi olacak. Beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "HayÄ±r" ibareleri bulunacak. Seçmenler, "Tercih" yazÄ±lÄ± mühürlerle oylarÄ±nÄ± kullanacak.Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlar 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy verecek. Türkiye'de ise seçmenler 16 Nisan'da sandÄ±k baÅŸÄ±nda olacak.