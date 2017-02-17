Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/02/2017 17:55

Ä°ÅŸte referandumda kullanÄ±lacak oy pusulalarÄ±

oy pusulasÄ±

YÃ¼ksek SeÃ§im Kurulunca (YSK) halk oylamasÄ±nda kullanÄ±lmak Ã¼zere bastÄ±rÄ±lan oy pusulalarÄ± ve ÅŸeffaf sandÄ±klarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri basÄ±nla paylaÅŸÄ±ldÄ±

Buna göre, 16 Nisan'da yapÄ±lacak halk oylamasÄ±nda YSK tarafÄ±ndan bastÄ±rÄ±lan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlÄ± sarÄ± renkteki zarflar kullanÄ±lacak. BirleÅŸik oy pusulasÄ± beyaz ve kahverengi olacak. Beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "HayÄ±r" ibareleri bulunacak. Seçmenler, "Tercih" yazÄ±lÄ± mühürlerle oylarÄ±nÄ± kullanacak.Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki vatandaÅŸlar 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy verecek. Türkiye'de ise seçmenler 16 Nisan'da sandÄ±k baÅŸÄ±nda olacak.

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