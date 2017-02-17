Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/02/2017 17:59

DemirtaÅŸ'Ä± gÃ¶rmek iÃ§in yurtdÄ±ÅŸÄ±ndan gelen AvrupalÄ± heyet sadece bakakaldÄ±


Tutuklu HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä± ziyaret iÃ§in Edirne'ye farklÄ± uluslardan gelen AvrupalÄ± heyet cezaevinin iÃ§ine alÄ±nmadÄ±.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä± ziyaret etmek için Avrupa BirliÄŸi Türkiye YurttaÅŸ Komisyonu'nun organizasyonu ile AP milletvekili Julie Ward, eski AP milletvekili Francis Wurtz, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nden Miren Edurne Gorrotxategi ve Ulla Sandbaek, Ä°zlanda Parlamentosu eski Milletvekili Ögmundur Jonasson, Westminster Adalet ve BarÄ±ÅŸ Komisyonu BaÅŸkanÄ± Peder Joe Ryan, UluslararasÄ± Toplumsal Ekoloji Enstitüsü DanÄ±ÅŸma Kurulu Üyeleri Dimitri Roussopoulos ve Federico Venturini ile Cambridge Üniversitesi ÖÄŸretim Üyesi Thomas Jeffrey Miley, HDP Ä°stanbul Milletvekili Hüda Kaya, Parti Meclis Üyesi AyÅŸe Berktay ve avukatlarla bugün cezaevi önüne geldi.Cezaevi önünde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, heyetin Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan izinleri olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle giriÅŸlerine izin vermedi. Bunun üzerine Milletvekili Hüda Kaya, avukatlarla girdiÄŸi cezaevinde yetkilerle görüÅŸtükten sonra çÄ±kÄ±ÅŸta, heyetin bakanlÄ±ktan izinleri bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle DemirtaÅŸ'la görüÅŸmelerini izin verilmeyeceÄŸini söyledi.

 

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