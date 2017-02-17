CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a Kabe'nin kapÄ±larÄ± bÃ¶yle aÃ§Ä±ldÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Katar'daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suudi Arabistan'a gidip umre yaptÄ±. Mekke ve Medine'ye ziyarette bulunan ErdoÄŸan'Ä±n Kabe'ye girmesine izin verildi.

Hürriyet gazetesi yazarÄ± Vahap Munyar, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Bahreyn ve Katar ziyaretlerinden sonra yaptÄ±ÄŸÄ± umrede yaÅŸanan detaylarÄ± köÅŸesine taÅŸÄ±dÄ±. "CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve beraberindeki heyeti Bahreyn'in baÅŸkenti Manama'ya taÅŸÄ±yan TC-TUR uçaÄŸÄ± havalandÄ±ktan bir süre sonra CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Ä°brahim KalÄ±n ön bilgi verdi: Ä°lk programÄ±mÄ±zda Medine'ye birkaç saatliÄŸine uÄŸramak, 15 Åžubat ÇarÅŸamba gecesi Ankara'ya dönmek söz konusuydu. Seyahatimiz bir gece uzadÄ±. Ä°nÅŸallah Umre yapacaÄŸÄ±z. KÄ±smetse Kâbe'nin kapÄ±sÄ± da CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z için açÄ±lacak. 2015 AralÄ±k ayÄ±nÄ±n son günlerinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n Suudi Arabistan ziyareti sÄ±rasÄ±nda Medine'de vefat eden Akit Gazetesi Genel YayÄ±n Koordinatörü Hasan Karakaya için dua okuduk. CumhurbaÅŸkanÄ±'na eÅŸlik eden heyetle birlikte sÄ±rayla Kâbe'nin içine girip, iki rekat namaz kÄ±lma ÅŸansÄ±na eriÅŸtik. ArdÄ±ndan Kâbe'yi tavaf, tavaf namazÄ±, Safa-Merve'de "say" yapÄ±p saat 05.30'da Umre'yi tamamladÄ±k."

Kaynak: Hürriyet