CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan flaÅŸ idam aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bugÃ¼n KahramanmaraÅŸ'ta dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde idam konusuna da deÄŸindi. Parlamentodan geÃ§tiÄŸi takdirde onaylayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, bunun boynunun borcu olduÄŸunu dile getirdi.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan KahramanmaraÅŸ'ta toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸtu. ErdoÄŸan, "Sana hamdolsun ya Rab! Beni bu edelerle, milletimle yoldaÅŸ ettin, gönüldaÅŸ ettin, hamdolsun sana ya Rab! KahramanmaraÅŸ'a eli boÅŸ gelmek olmaz dedim. Hiç merak etmeyin, biz bugüne kadar hep dik durduk. Biz sadece ve sadece Rabbimin huzurunda rükuda, secdede eÄŸiliriz. Hiç bir gücün karÅŸÄ±sÄ±nda eÄŸilmedik, eÄŸilmeyiz. Bugün burada 569 milyon; yani 569 trilyon lira bedeli olan eserlerin resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yoruz, hayÄ±rlÄ± olsun. KahramanmaraÅŸ'a hayÄ±rlÄ± olsun. Åžimdi hedef ilk etapta 16 Nisan'da evet oylarÄ±nÄ± halletmek. Bunun arkasÄ±ndan parlamentoda inanÄ±yorum ki, bu konu gündeme gelecektir. Ve parlamentodan bunun geçeceÄŸine de inanÄ±yorum. Parlamentodan geçmesi halinde bana geldiÄŸinde ben onu onaylarÄ±m. Çünkü bunu onaylamak boynumun borcudur. Åžehitlere, Allah'a bunun hesabÄ±nÄ± veremem. Çünkü bir katili affetmek devletin yetkisinde deÄŸildir. Onu ancak affederse onun varisleri affeder.

BENÄ°M 16 NÄ°SAN'A ÇIKACAÄžIMA DAÄ°R BÄ°R SENEDÄ°M VAR MI?

Biz bunlara gelin Türkiye'ye yeni bir anayasa kazandÄ±ralÄ±m diye adeta yalvar yakar olduk. Ama anlatamadÄ±k. Her seferinde topu taca atarak bizi ve milletimizi kandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± düÅŸündüler. Åžimdi yeni anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸiyle getirilen CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± sistemi tüm gücü ve yetkiyi milletimize teslim edilince feverana baÅŸladÄ±lar. Ayak Ä±sÄ±rmaktan, burun kÄ±rmaya kadar Meclis'e yakÄ±ÅŸmayacak her ÅŸeyi arsÄ±zca yaptÄ±lar. BunlarÄ±n isyanÄ± sisteme deÄŸil millete. Bunlar Tayyip ErdoÄŸan'a karÅŸÄ± deÄŸil millete karÅŸÄ±. Ben bir faniyim. Benim 16 Nisan'a çÄ±kacaÄŸÄ±ma elimde bir belge var mÄ±? Yok! Biz faniyiz ama sistem bu noktada kalÄ±cÄ±. DolayÄ±sÄ±yla biz fani olanÄ± deÄŸil baki olanÄ± konuÅŸuyoruz. Benim bu mücadeleyi ÅŸahsi mücadele gibi görecek kadar karaktersiz deÄŸilim.

BEN Ä°NANIYORUM KÄ° MHP'LÄ°, CHP'LÄ° KARDEÅžLERÄ°M EVET DÄ°YECEK

YargÄ±nÄ±n son yÄ±llarda epeyce yÄ±pranan prestiji bu dönemde inÅŸallah yeniden yükseliÅŸe geçecektir. Bu sebeple kardeÅŸlerim güçlü Türkiye'ye, büyük Türkiye'ye, evet diyor muyuz? Türkiye'nin köÅŸe taÅŸÄ± olan KahramanmaraÅŸ kararÄ±nÄ± verdi mi? Ben inanÄ±yorum ki, 16 Nisan'da gerek MHP'ye gönül veren kardeÅŸlerim gerek AK Parti'ye gönül veren kardeÅŸlerim, CHP'ye gönül veren kardeÅŸlerim hepsi bir ve beraber olarak çok daha yüksek bir evet demeye hazÄ±r mÄ±? Rabbim birliÄŸimizi, beraberliÄŸimizi, kardeÅŸliÄŸimizi daim etsin.

Ä°NÅžALLAH KABÄ°NEDE 18, 20, 25 YAÅžINDA BAKANLAR GÖRÜRÜZ

Åžimdi 550 milletvekilinden 600'e çÄ±kÄ±yoruz. Seçme ve seçilme yaÅŸÄ±nÄ± 18 yapÄ±yoruz. Ä°nÅŸallah o günleri de görürüz. Parlamento deÄŸil kabinede bakarsÄ±nÄ±z, tabii dÄ±ÅŸarÄ±dan atamayla gelecek böyle 18, 20, 25 yaÅŸlarÄ±nda bakanlar da atanabilir mi? Atanabilir. Bugün dünyada dev firmalarÄ±n baÅŸÄ±nda 25 yaÅŸÄ±nda CEO'lar var. Mesele yetiÅŸme meselesidir. EÄŸer iyi yetiÅŸtiriyorsanÄ±z teslim edersiniz. EcdadÄ±mÄ±z Fatih 21 yaÅŸÄ±nda bir çaÄŸ kapayÄ±p, bir çaÄŸ açmadÄ± mÄ±?