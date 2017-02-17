Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/02/2017 18:32

TutuklanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± HDP'li vekil Ferhat EncÃ¼ tekrar tutuklandÄ±


TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan daha sonra serbest bÄ±rakÄ±lan HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼ tekrar tutuklandÄ±.

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat Encü, hakkÄ±nda yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde 4 KasÄ±m'da tutuklanarak, Kocaeli KandÄ±ra Cezaevine götürülmüÅŸtü. HakkÄ±nda, ÅžÄ±rnak 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde, "SilahlÄ± terör örgütü üyesi olmak" ve "Örgüt propagandasÄ± yapmak" suçlamalarÄ±yla 22 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±lan Encü, 15 Åžubat'ta tahliye edilmiÅŸti. Encü'nün tahliye edilmesine yapÄ±lan itiraz üzerine hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Bu sabah Ä°stanbul'dan uçakla ÅžÄ±rnak'a gelen Encü, Åžerafettin Elçi HavalimanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Encü çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Cizre 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan tekrar tutuklandÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o pankart Ã¼zerine halkÄ± kÄ±ramadÄ±

KahramanmaraÅŸ'ta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±ktan sonra namazÄ±nÄ± kÄ±lan ErdoÄŸan, bir vatandaÅŸÄ±n evinin balkonuna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± "Ã‡ayÄ±mÄ±z hazÄ±r ede, gel sen de Ã§aya da evet de" yazÄ±lÄ± pankartÄ± Ã¼zerine misafir oldu.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o gafÄ± MaltalÄ± iÅŸ adamlarÄ± gÃ¼lÃ¼msetti

Malta'daki iÅŸ formuna katÄ±lan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Malta arasÄ±ndaki turizmi canlandÄ±rmak iÃ§in konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "Åžimdiden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n bu kadar TÃ¼rk'Ã¼ nerede aÄŸÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸmasÄ± MaltalÄ± iÅŸ adamlarÄ±nÄ± gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan flaÅŸ idam aÃ§Ä±klamasÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan bugÃ¼n KahramanmaraÅŸ'ta dÃ¼zenlenen aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde idam konusuna da deÄŸindi. Parlamentodan geÃ§tiÄŸi takdirde onaylayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, bunun boynunun borcu olduÄŸunu dile getirdi.