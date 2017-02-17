TutuklanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± HDP'li vekil Ferhat EncÃ¼ tekrar tutuklandÄ±

KahramanmaraÅŸ'ta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±ktan sonra namazÄ±nÄ± kÄ±lan ErdoÄŸan, bir vatandaÅŸÄ±n evinin balkonuna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± "Ã‡ayÄ±mÄ±z hazÄ±r ede, gel sen de Ã§aya da evet de" yazÄ±lÄ± pankartÄ± Ã¼zerine misafir oldu.