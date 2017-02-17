TutuklanÄ±p serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± HDP'li vekil Ferhat EncÃ¼ tekrar tutuklandÄ±

TerÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda tutuklanan daha sonra serbest bÄ±rakÄ±lan HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼ tekrar tutuklandÄ±.
HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat Encü, hakkÄ±nda yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde 4 KasÄ±m'da tutuklanarak, Kocaeli KandÄ±ra Cezaevine götürülmüÅŸtü. HakkÄ±nda, ÅžÄ±rnak 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde, "SilahlÄ± terör örgütü üyesi olmak" ve "Örgüt propagandasÄ± yapmak" suçlamalarÄ±yla 22 yÄ±la kadar hapis istemiyle dava açÄ±lan Encü, 15 Åžubat'ta tahliye edilmiÅŸti. Encü'nün tahliye edilmesine yapÄ±lan itiraz üzerine hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. Bu sabah Ä°stanbul'dan uçakla ÅžÄ±rnak'a gelen Encü, Åžerafettin Elçi HavalimanÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Encü çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Cizre 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi tarafÄ±ndan tekrar tutuklandÄ±.