BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n o gafÄ± MaltalÄ± iÅŸ adamlarÄ± gÃ¼lÃ¼msetti

Malta'daki iÅŸ formuna katÄ±lan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye-Malta arasÄ±ndaki turizmi canlandÄ±rmak iÃ§in konuÅŸtu. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n "Åžimdiden dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n bu kadar TÃ¼rk'Ã¼ nerede aÄŸÄ±rlayacaksÄ±nÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸmasÄ± MaltalÄ± iÅŸ adamlarÄ±nÄ± gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Türkiye-Malta Ä°ÅŸ Forumu'nda konuÅŸtu. Türkiye'de son yÄ±llarda turizmde yaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±ya deÄŸinerek Malta'ya yapÄ±lan ziyaretin ardÄ±ndan iki ülke arasÄ±ndaki turizm faaliyetlerini canlandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± söyledi. YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Bu ziyaretten sonra Malta-Türkiye arasÄ±ndaki turizm faaliyetleri de artacak. Siz ÅŸimdiden düÅŸünün bu kadar Türk'ü nerede misafir edceksiniz." sözleri salondakileri güldürdü. Ä°ÅŸte YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n açÄ±klamalarÄ±;"Küresel kriz dünyada devam ederken Türkiye projeleri birer birer gerçekleÅŸtirdi. DünyanÄ±n ortasÄ±ndan demiryolu geçen en geniÅŸ köprüsünü yaptÄ±k, geçtiÄŸimiz ay da Avrasya Tüneli'ni hizmete aldÄ±k. Marmaray ikinci sÄ±raya düÅŸtü, Avrasya birinciliÄŸi aldÄ±. Denizin 156 metre altÄ±ndan geçen bir tünel. Malta ana adayla diÄŸer adayÄ± birleÅŸtirme niyeti var. DolayÄ±sÄ±yla bizim Avrasya Tüneli'ne benzeyen bir tünel yapabiliriz, hÄ±zÄ±mÄ±zÄ± alamazsak Türkiye'ye kadar devam edebiliriz." "KÄ±brÄ±s'a boruyla su götürüyoruz. Akdeniz'in dibinden 135 kilometre mesafeye Antalya Manavgat'tan su taÅŸÄ±dÄ±k. KÄ±sacasÄ± tabii ki ihtiyaçlar sÄ±nÄ±rsÄ±z, kaynaklar sÄ±nÄ±rlÄ±. Bu sÄ±nÄ±rsÄ±z ihtiyaçlarÄ±, sÄ±nÄ±rlÄ± kaynaklarla görebilmek kolay deÄŸil. Genel bütçe imkanlarÄ± her zaman yeterli olmuyor. Bu yüzden geliÅŸtirdiÄŸimiz yap iÅŸlet devret modeli sayesinde Türkiye'nin ertelemekte olduÄŸu projeleri birer birer hayata geçirdik." "Bu tecrübelerin hepsini paylaÅŸabiliriz. Birlikte iÅŸ yapabiliriz. Turizm alanÄ±nda iliÅŸkilerimizin hÄ±zlÄ± geliÅŸeceÄŸine eminim. Zaman zaman ülkeler güvenlik ve terör sÄ±ralamasÄ± yaparak turizmin belirli yerlerden baÅŸka yerlere kaymasÄ±nÄ± saÄŸlamaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Malta ne kadar güvenliyse Ä°stanbul da o kadar güvenli. Dünyada terörden korunan hiçbir yer. Bunu yaÅŸayarak gördük."