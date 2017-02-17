CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan o pankart Ã¼zerine halkÄ± kÄ±ramadÄ±

KahramanmaraÅŸ'ta aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±ldÄ±ktan sonra namazÄ±nÄ± kÄ±lan ErdoÄŸan, bir vatandaÅŸÄ±n evinin balkonuna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± "Ã‡ayÄ±mÄ±z hazÄ±r ede, gel sen de Ã§aya da evet de" yazÄ±lÄ± pankartÄ± Ã¼zerine misafir oldu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, KahramanmaraÅŸ'ta ilk olarak Abdülhamid Han Camii'nde cuma namazÄ± kÄ±ldÄ±. Polisin geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±ÄŸÄ± ve tüm cemaatin aranarak içeri alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± camiye gelen ErdoÄŸan, camiye girmeden önce çevre binalardan kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaÅŸlarÄ± selamladÄ±.CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, camiden ayrÄ±ldÄ±ktan sonra annesiyle yanÄ±na gelen 5 yaÅŸÄ±ndaki Ahmet Ä°ribiÅŸ isimli çocuÄŸu sevdi. Kendisini bekleyenlerin sorunlarÄ±nÄ± da dinleyen ErdoÄŸan, vatandaÅŸlarla fotoÄŸraf da çektirdi. Elif SarÄ±gül isimli vatandaÅŸÄ±n evinin balkonuna astÄ±ÄŸÄ±, "ÇayÄ±mÄ±z hazÄ±r ede, gel sen de çaya da evet de" yazÄ±lÄ± pankart üzerine ErdoÄŸan, bu daveti kÄ±rmayarak SarÄ±gül'ün evine çay içmeye gitti.