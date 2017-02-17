Ana Sayfa | SÄ°YASET 17/02/2017 20:57

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼ tutuklandÄ±

Ferhat Ã–ncÃ¼

HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat EncÃ¼, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde tahliye edilmesinin ardÄ±ndan bugÃ¼n yine tutuklandÄ±

ÅžÄ±rnak 2'nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde, 'silahlÄ± terör örgütü üyesi olmak' ve 'örgüt propagandasÄ± yapmak' suçlarÄ±ndan 22 yÄ±la kadar hapis istemiyle 4 KasÄ±m 2016 tarihinden beri iki ayrÄ± davadan tutuklu yargÄ±lanan HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat Encü için DiyarbakÄ±r ve ÅžÄ±rnak'taki mahkemeler tahliye kararÄ± verdi. Fethat Encü, 15 Åžubat çarÅŸamba günü Kocaeli KandÄ±ra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Tahliyesinden iki gün sonra bu sabah Ä°stanbul'dan uçakla memleketi ÅžÄ±rnak'a gelen Ferhat Encü, Åžerefattin Elçi HavalimanÄ±'nda polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GözaltÄ± iÅŸleminin Encü'nün tahliye edilmesine savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± itirazÄ±yla hakkÄ±nda verilen yakalama kararÄ± üzerine yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

MÄ°LLETVEKÄ°LÄ° ENCÜ TUTUKLANDI

ÅžÄ±rnak 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde, ’silahlÄ± terör örgütü üyesi olmak’ ve ’örgüt propagandasÄ± yapmak’ suçlarÄ±ndan 22 yÄ±la kadar hapis istemiyle 4 KasÄ±m 2016 tarihinden beri tutuklu yargÄ±lanan ve 15 Åžubat’ta tahliye edilen HDP ÅžÄ±rnak Milletvekili Ferhat Encü, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n itirazÄ± üzerine ÅžÄ±rnak Åžerafettin Elçi HavaalanÄ±’nda gözaltÄ±na alÄ±narak Cizre Adliyesi’ne götürüldü. Encü, yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± ÅžÄ±rnak 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nin üst mahkemesi konumunda olan Cizre 1’inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Burada, savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n tutuklama yönündeki talebine karÅŸÄ± savunmasÄ± alÄ±nan Encü’nün tutuklanmasÄ±na karar verildi.

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