Bakan BozdaÄŸ'dan ViranÅŸehir'deki patlamaya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esindeki patlamanÄ±n ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ, ViranÅŸehir'de gerçekleÅŸtirilen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± ÅŸiddetle kÄ±nadÄ±.Twitter'dan açÄ±klama yapan BozdaÄŸ, "ÅžanlÄ±urfa ViranÅŸehir'de hakim,savcÄ± ve zabÄ±t katiplerine dönük terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±,bu saldÄ±rÄ±yÄ± yapanlarÄ±/yaptÄ±ranlarÄ± ÅŸiddetle lanetliyorum. YaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyorum.YargÄ± camiamÄ±za büyük geçmiÅŸ olsun.Bu terör saldÄ±rÄ±sÄ±,sadece yargÄ± görevi yapanlara deÄŸil aynÄ± zamanda hukuka,adalete,milletimize,devletimize ve birliÄŸimize yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Hiçbir terör örgütü/terör saldÄ±rÄ±sÄ±,Türkiye'nin terörle mücadelesini zaafa uÄŸratamayacaktÄ±r. Terörle,kararlÄ±/etkin mücadelemiz sürecektir. Hakim ve savcÄ±lar ile onlara yardÄ±mcÄ± adli görevliler,bugüne kadar olduÄŸu gibi bundan sonra da adaleti ayakta tutmaya devam edecektir" dedi.