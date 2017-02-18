BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Ã§ocuk masumiyetini katledenler helak olacaktÄ±r dedi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅžanlÄ±urfa'nÄ±n ViranÅŸehir ilÃ§esinde meydana gelen patlamayla ilgili aÃ§Ä±klama yaptÄ±
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n mesajÄ±nda, " Åžanlurfada masum bir evladÄ±mÄ±zÄ±n hunharca ölümüne ve 15 vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n yaralanmasÄ±na yol açan katil terör örgütünü lanetliyorum. Çocuk masumiyetini katleden ve hayata kasteden terör örgütleri bütün unsurlarÄ±yla birlikte helak olacaklardÄ±r. Aziz milletimize ve kaybettiÄŸimiz evladÄ±mÄ±zÄ±n ailesine taziyelerimi sunuyorum.YaralÄ±larÄ±mÄ±za ÅŸifalar diliyorum" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.