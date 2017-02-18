AtatÃ¼rk TÃ¼rk'e benzemiyor diyen AKP'li isim hakkÄ±nda flaÅŸ karar

Mersinâ€™de AK Parti Anamur GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Hasan Baki hakkÄ±nda, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk iÃ§in â€œKeÅŸke olmasaydÄ±, TÃ¼rkâ€™e benzemiyor'' aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmasÄ±ndan dolayÄ± soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±

Mersin’de AK Parti Anamur Gençlik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Hasan Baki, Twitter'daki hesabÄ± üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef aldÄ±, "Atatürk olmasaydÄ± diye bir ÅŸey yok, keÅŸke olmasaydÄ± diye bir gerçek var. Recep Tayyip ErdoÄŸan yakÄ±nda o gerçeÄŸin mührü vurulacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

Hasan Baki'nin skandal tweetleri ÅŸöyle:

– Atatürk olmasaydÄ± diye bir ÅŸey yok, keÅŸke olmasaydÄ± diye bir gerçek va. #RecepTayyipErdoÄŸan yakÄ±nda o gerçeÄŸin mührü vurulacaktÄ±r!

– Birinin babasÄ±nÄ±n ve kendisinin doÄŸum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e…

– Tarih yazÄ±lÄ±yor. AydÄ±nlÄ±k, BatÄ± özentili devrim deÄŸil, Ä°slam davasÄ± devrimidir bu.

AK PARTÄ° Ä°STÄ°FASINI Ä°STEDÄ°

AK Parti Anamur Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Feyzullah YÄ±lmaz, Baki'nin istifasÄ±nÄ± istediklerini, kendisinin de istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. YÄ±lmaz, paylaÅŸÄ±mlarÄ±n AK Parti'yi baÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

ATATÜRK'E HAKARETTEN SORUÅžTURMA

Görevinden istifa ettiÄŸi açÄ±klanan Baki hakkÄ±nda CHP Tarsus Ä°lçe Sekreteri Avukat Kadir Ünlü, 17 Åžubat’ta Tarsus Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’na verdiÄŸi dilekçede, ’Mustafa Kemal Atatürk’ün anÄ±sÄ±na açÄ±kça hakaret’ ettiÄŸini belirterek suç duyurusunda bulundu.

Avukat Ünlü, suç duyurusu dilekçesinde Baki’nin sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n içeriÄŸi ve konusunun dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda hakaret kastÄ±yla hareket edildiÄŸinin açÄ±k olduÄŸu, söz konusu paylaÅŸÄ±mÄ±n eleÅŸtiri deÄŸil, açÄ±k ve net bir ÅŸekilde hakaret ve aÅŸaÄŸÄ±lama olduÄŸunu iddia etti.

Anamur Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Vedat Temel ise, Kadir Ünlü’nün yaptÄ±ÄŸÄ± suç durusundan sonra ilgili kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.