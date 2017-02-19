ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence DAEÅž'i ait olduklarÄ± tarihin kÃ¼llerine gÃ¶meceÄŸiz

DAEÅž'e karÅŸÄ± ataÄŸa geÃ§eceÄŸini aÃ§Ä±klayan ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, konuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu. UluslararasÄ± ajanslarÄ±n son dakika geÃ§tiÄŸi konuÅŸmada Pence, "ABD, DEAÅž'Ä± ezecek. OnlarÄ± ait olduklarÄ± tarihin kÃ¼llerine gÃ¶meceÄŸiz" dedi.

Münih'teki UluslararasÄ± Güvenlik KonferansÄ±'na katÄ±lan ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, NATO ve AvrupalÄ± müttefiklerinin içini rahatlattÄ±. BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n NATO'ya yönelik eleÅŸtirilerine raÄŸmen Pence Washington'Ä±n müttefiklerinin yanÄ±nda sÄ±kÄ± bir ÅŸekilde duracaÄŸÄ±nÄ± söyledi.Pence, "Sizin zorluklarÄ±nÄ±z bizim zorluklarÄ±mÄ±z. BaÅŸarÄ±nÄ±z bizim baÅŸarÄ±mÄ±z. Nihayetinde geleceÄŸe birlikte yürüyoruz. Bu BaÅŸkan Trump'Ä±n verdiÄŸi söz; 'Avrupa ile bugün ve her gün birlikte olmaya devam edeceÄŸiz.' Çünkü aynÄ± yüce ideallerle birbirimize baÄŸlÄ±yÄ±z; özgürlük, demokrasi, adalet ve hukukun egemenliÄŸi" dedi.Münih'teki zirve, NATO üyesi ülkelerin bakanlarÄ±nÄ± bir araya getiriyor. Zirvede, uluslararasÄ± örgütün Trump dönemindeki pozisyonu masaya yatÄ±rÄ±lÄ±yor.Ancak, ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ±n NATO üyelerine ciddi uyarÄ±larÄ± da vardÄ±. Washington'a göre, NATO'daki diÄŸer ülkeler masraflar için mutlaka kendi paylarÄ±na düÅŸen parayÄ± ödemeli.

'DEAÅž'I TARÄ°HÄ°N KÜLLERÄ°NE GÖMECEÄžÄ°Z'

ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±'nÄ±n hedefinde terör örgütleri de vardÄ±. Pence, "SanÄ±yorum içlerindeki en kötüsü DEAÅž. OrtadoÄŸu'da OrtaçaÄŸdan beri görülmeyen bir vahÅŸilik. ABD bu düÅŸmanÄ± ezmek için bÄ±kmadan çalÄ±ÅŸmaya devam edecek. Özellikle DEAÅž ve sözde halifeliklerini. OnlarÄ± ait olduklarÄ± tarihin küllerine gömeceÄŸiz" ifadesini kullandÄ±.