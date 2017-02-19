AKP'li baÅŸkandan AtatÃ¼rk hakkÄ±nda Ã§irkin sÃ¶zler partiden istifasÄ± istendi

AK Parti Anamur Ä°lÃ§e GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Hasan Baki'nin, sosyal medya hesabÄ±ndan AtatÃ¼rk hakkÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zler nedeniyle partiden istifasÄ± istenerek hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

AK Parti Anamur Ä°lçe Gençlik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Hasan Baki'nin, farklÄ± tarihlerde twitter hesabÄ± üzerinden 'Atatürk olmasaydÄ± diye biÅŸey yok, keÅŸke olmasaydÄ± diye bir gerçek var artÄ±k. Recep Tayyip ErdoÄŸan yakÄ±nda o gerçeÄŸin mührü vurulacaktÄ±r. Birinin babasÄ±nÄ±n ve kendisinin doÄŸum yeri Selanik ise Selaniklidir. Kimse Türk, Atatürk demesin. Orijinali Yunan yani, net. Benzemiyor Türk'e… Tarih yazÄ±lÄ±yor. AydÄ±nlÄ±k, BatÄ± özentili devrim deÄŸil, Ä°slam davasÄ± devrimidir bu.' ifadelerinin de yer aldÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarda bulunmasÄ± tepkilere neden olmuÅŸtu. AK Parti Anamur Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Feyzullah YÄ±lmaz, Baki'nin istifasÄ±nÄ± istediklerini, kendisinin de istifa ettiÄŸini açÄ±kladÄ±. YÄ±lmaz, paylaÅŸÄ±mlarÄ±n AK Parti'yi baÄŸlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da söyledi.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Görevinden istifa ettiÄŸi açÄ±klanan Baki hakkÄ±nda CHP Tarsus Ä°lçe Sekreteri Avukat Kadir Ünlü, 17 Åžubat'ta Tarsus Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'na verdiÄŸi dilekçede, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün anÄ±sÄ±na açÄ±kça hakaret' ettiÄŸini belirterek suç duyurusunda bulundu. Avukat Ünlü, suç duyurusu dilekçesinde Baki'nin sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±n içeriÄŸi ve konusunun dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda hakaret kastÄ±yla hareket edildiÄŸinin açÄ±k olduÄŸu, söz konusu paylaÅŸÄ±mÄ±n eleÅŸtiri deÄŸil, açÄ±k ve net bir ÅŸekilde hakaret ve aÅŸaÄŸÄ±lama olduÄŸunu iddia etti. Anamur Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Vedat Temel ise, Kadir Ünlü'nün yaptÄ±ÄŸÄ± suç duyurusundan sonra ilgili kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.