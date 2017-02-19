Ana Sayfa | SÄ°YASET 19/02/2017 10:38

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Barzani Almanya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek


53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in Almanya'ya giden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼n saat 13.30'da Barzani'yle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bugün saat 13:30'da Münih'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile görüÅŸeceÄŸi öÄŸrenildi. Askeri ve güvenlik alanÄ±nda önemli uluslararasÄ± forumlardan biri sayÄ±lan 53. UluslararasÄ± Münih Güvenlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak ve bazÄ± temaslarda bulunmak için Almanya'da olan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu kapsamda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile bir araya gelecek. Saat 13.30'da baÅŸlayacak görüÅŸmede, terörle mücadele baÅŸta olmak üzere bölgesel ve uluslararasÄ± konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


AKP'li baÅŸkandan AtatÃ¼rk hakkÄ±nda Ã§irkin sÃ¶zler partiden istifasÄ± istendi

AK Parti Anamur Ä°lÃ§e GenÃ§lik KollarÄ± BaÅŸkanÄ± Hasan Baki'nin, sosyal medya hesabÄ±ndan AtatÃ¼rk hakkÄ±nda yazdÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zler nedeniyle partiden istifasÄ± istenerek hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.


ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence DAEÅž'i ait olduklarÄ± tarihin kÃ¼llerine gÃ¶meceÄŸiz

DAEÅž'e karÅŸÄ± ataÄŸa geÃ§eceÄŸini aÃ§Ä±klayan ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Pence, konuyla ilgili aÃ§Ä±klamada bulundu. UluslararasÄ± ajanslarÄ±n son dakika geÃ§tiÄŸi konuÅŸmada Pence, "ABD, DEAÅž'Ä± ezecek. OnlarÄ± ait olduklarÄ± tarihin kÃ¼llerine gÃ¶meceÄŸiz" dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan

FlaÅŸ CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n konvoyunda kaza oldu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n iÃ§inde bulunduÄŸu otobÃ¼sÃ¼n belediyeden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada kaza oldu