BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Barzani Almanya'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek

53. UluslararasÄ± MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak iÃ§in Almanya'ya giden BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, bugÃ¼n saat 13.30'da Barzani'yle gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n bugün saat 13:30'da Münih'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) BaÅŸkanÄ± Mesut Barzani ile görüÅŸeceÄŸi öÄŸrenildi. Askeri ve güvenlik alanÄ±nda önemli uluslararasÄ± forumlardan biri sayÄ±lan 53. UluslararasÄ± Münih Güvenlik KonferansÄ±'na katÄ±lmak ve bazÄ± temaslarda bulunmak için Almanya'da olan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bu kapsamda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi BaÅŸkanÄ± Mesud Barzani ile bir araya gelecek. Saat 13.30'da baÅŸlayacak görüÅŸmede, terörle mücadele baÅŸta olmak üzere bölgesel ve uluslararasÄ± konularÄ±n ele alÄ±nmasÄ± bekleniyor.