ErdoÄŸan CHP ve HDP'lilere seslendi Biz sistem inÅŸa ediyoruz

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AdÄ±yaman'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde CHP ve HDP'li seÃ§menlere Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, AdÄ±yaman'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± toplu açÄ±lÄ±ÅŸ töreninde halka hitap etti. ErdoÄŸan, "Bu meydan AdÄ±yaman'Ä±n kararÄ±nÄ±n ÅŸimdiden 'tabiki evet' olduÄŸunu gösteriyor. AdÄ±yaman'dan tarihe geçecek rekor düzeyde bir oranla sonuç bekliyorum. Sadece AK Partili ve MHP'li kardeÅŸlerim deÄŸil, CHP ve HDP'ye gönül veren vatandaÅŸlarÄ±mÄ±n da CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Sistemi'ne evet demesini bekliyorum. Bu sistem 80 milyonun tamamÄ±nÄ±n geleceÄŸi içindir. Muhalefet sandÄ±ÄŸÄ±n rengini gördüÄŸü için tezlerini anlatmak yerine insanÄ±mÄ±zÄ±n kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Milletimizi kutuplaÅŸtÄ±rmaya, süreci Ä±srarla rejim tartÄ±ÅŸmalarÄ±na yöneltmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Biz onlarÄ±n seviyesine inmeyeceÄŸiz. AtalarÄ±mÄ±zÄ±n dediÄŸi gibi; 'ardÄ±cÄ±n közü olmaz yalancÄ±nÄ±n sözü olmaz'. Konu faizcilerin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunmaya gelince en ön safta yerlerini alÄ±yorlar. HalkÄ±n arasÄ±na girmeden, esnafÄ±n çayÄ±nÄ± içmeden 'halkçÄ±lÄ±k' yaptÄ±klarÄ±nÄ± iddia ediyorlar. Tek adamlÄ±k CHP'nin iÅŸidir. Bunlar Ä°l BaÅŸkanlarÄ±nÄ± Vali yaptÄ±lar Vali. Öfkesi aklÄ±nÄ±n önüne geçenlere yapacak bir ÅŸeyimiz yok.

BÄ°Z SÄ°STEM Ä°NÅžA EDÄ°YORUZ SÄ°STEM

CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n BaÅŸbakan'a anayasa kitapçÄ±ÄŸÄ± fÄ±rlatmasÄ±yla bu ülkenin nasÄ±l krize girdiÄŸini biliyoruz deÄŸil mi? Bunu CHP'lilerin daha iyi bilmesi lazÄ±m. Ä°ki icra sistemi birleÅŸtiriliyor. Yürütme sorumluluÄŸunu CumhurbaÅŸkanÄ± alÄ±yor. Burada milletimiz hesabÄ± kimden soracaÄŸÄ±nÄ± biliyor. Biz bir sistem inÅŸa ediyoruz sistem. Biz bu sistemi, ülkemizin istikrarÄ±nÄ±n teminatÄ± olacaÄŸÄ± için istiyoruz. 16 ay iktidar. Orada istikrar, orada güven olur mu! BunlarÄ± gördük. Yeni sistemde seçilen CumhurbaÅŸkanÄ± 5 yÄ±l süreyle programÄ±nÄ± parlamentoyla uygulama imkanÄ± buluyor. CumhurbaÅŸkanÄ±, 2 kez seçilebilecek. AK Parti'nin 14 yÄ±llÄ±k iktidarÄ±nda yaptÄ±klarÄ±nÄ± gördünüz. EÄŸitimden saÄŸlÄ±ÄŸa, ulaÅŸÄ±mdan enerji sistemine varÄ±ncaya kadar..." ÅŸeklinde konuÅŸtu: