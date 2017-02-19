Merkel'den Ã¶rnek verdi BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'dan flaÅŸ referandum aÃ§Ä±klamasÄ±

Almanya'da sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n temsilcileriyle bir araya gelen BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, terÃ¶r olmayan bir Ã¼lkenin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n 'KomÅŸunu al bu yaz tatilini TÃ¼rkiye'de geÃ§ir' sÃ¶zÃ¼nÃ¼ yineledi. AynÄ± zamanda referanduma karÅŸÄ± Ã§Ä±kan "hayÄ±r" oyu verecek kiÅŸiler iÃ§in Almanya'dan Ã¶rnek gÃ¶sterdi.

Almanya'da yaÅŸayan Türk vatandaÅŸlarÄ±na seslenen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z bir programda sizlere seslendi 'KomÅŸunu al bu yaz tatilini Türkiye'de geçir'. Biz de dedik ki 'Memleketin hastasÄ±yÄ±m' böyle bir kampanya baÅŸlattÄ±k. Malum son 2-3 senedir Türkiye civarÄ±nda Suriye'de Irak'ta yaÅŸanan krizler dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± ülkeler bunu bahane ederek Türkiye'de yeterince güvenlik olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde bir kara propaganda yayÄ±yor. Bu aslÄ±nda Türkiye'nin güvenli olmadÄ±ÄŸÄ±ndan deÄŸil turizmden bir adÄ±m öne geçmek için geliÅŸtirilen algÄ± operasyonu. Biz de diyoruz ki terörün olmadÄ±ÄŸÄ± ülke gösterin" ifadelerini kullandÄ±.

"BURADA Ä°KÄ° TANE MERKEL MÄ° VAR ?"

Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi konusunda yapÄ±lan 'tek adamlÄ±k gelecek' eleÅŸtirilerine de deÄŸinen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m açÄ±klamalarÄ±nda ÅŸu ifadelere yer verdi: "Tek adam ülkeyi yönetecek, iki tane adam yönetemiyor tabi ki tek adam yönetecek. Burada iki tane Merkel mi var. Her ülkede bir adam yönetiyor ama onun ekibi var. Ama yetkiyi vatandaÅŸ bir kiÅŸiye veriyor. Bunun için bunlar hep zÄ±rva. Milletin kafasÄ±nÄ± bulandÄ±rmak için söylenen ÅŸeyler. Bir gemide iki tane kaptan olmaz. olursa biri sancaktÄ±r, iskeledir. Gemi batar, ondan sonra ayÄ±kla pirincin taÅŸÄ±nÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu.