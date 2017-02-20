BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m CHP'deki YenikapÄ± ruhu bedenden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "hayÄ±r" oyu kullanacaklara seslenerek, MHP'nin referandum olumlu sonuÃ§lanÄ±rsa kabinede olup olmayacaÄŸÄ±nÄ± da aÃ§Ä±kladÄ±.

16 Nisan referandumuyla ilgili konuÅŸan BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, 'hayÄ±r' oyu kullanacaklarÄ±n terörle yanyana koyulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Referandumdan sonra kabineye MHP'li bakanlarÄ±n gireceÄŸini iddiasÄ±na da yanÄ±t veren YÄ±ldÄ±rÄ±m, "AK Parti ve MHP'nin referandum birlikteliÄŸinin arkasÄ±nda hesap kitap yok." dedi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, CHP'ye de çaÄŸrÄ± da bulunarak "AslÄ±nda YenikapÄ± ruhu CHP'de vardÄ±. CHP'nin yeniden bu sürece dahil olmasÄ±nÄ±n önünde hiç bir engel yok." ifadelerini kullandÄ±.

MHP Ä°LE ORTAK KAMPANYA

YÄ±ldÄ±rÄ±m, referamdum sürecinde, "MHP ile ortak kampanya yapacak mÄ±sÄ±nÄ±z?" sorusuna da ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:"MHP ayrÄ± parti, biz ayrÄ± partiyiz. Bizim bir amaç birlikteliÄŸimiz var. Bu anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini birlikte yapmaya karar verdik. Onlar kendi biz kendi kampanyamÄ±zÄ± yapacaÄŸÄ±z. Birlikte program yapmanÄ±n önünde bir engel yok. Uygun ÅŸartlar oluÅŸursa, birlikte program yaparÄ±z. Ama adÄ± konmuÅŸ bir ÅŸey yok. Ortak mitingden ziyade bir etkinlik olabilir. KÄ±sa vadede bir ÅŸey öngörmüyoruz."

CHP'YE ÇAÄžRI

BaÅŸbakan, YenikapÄ± ruhuna atÄ±fta bulundu ve CHP'ye çaÄŸrÄ±da bulundu: "YenikapÄ± ruhu MHP ve AK Parti'de hiç yok olmadÄ±, hiç eksilmedi. AslÄ±nda CHP'de de vardÄ±. Ama yavaÅŸ yavaÅŸ ruh bedenden ayrÄ±lmÄ±ÅŸ gibi görünüyor. Ama çÄ±kmayan candan ümit kesilmez denir. CHP'nin yeniden bu sürece dahil olmasÄ±nÄ±n önünde hiç bir engel yok."