Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ABD'den asker istedik

MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda konuÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rakka operasyonu kapsamÄ±nda ABD'den yerel gÃ¼Ã§lere destek olunmasÄ± amacÄ±yla asker istediklerini belirtti.

Türkiye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu Münih Güvenlik KonferansÄ±'nÄ±n "Eski Krizler Yeni OrtadoÄŸu" baÅŸlÄ±klÄ± oturumunda konuÅŸtu. ÇavuÅŸoÄŸlu, ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford'Ä±n geçtiÄŸimiz günlerde Ankara'da temaslarda bulunduÄŸunu hatÄ±rlattÄ± ve "Evet, ABD'ye yerel Ä±lÄ±mlÄ± güçlere destek olunmasÄ± amacÄ±yla sahaya özel kuvvetlere baÄŸlÄ± askerler göndermeleri önerisinde bulunduk" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. PKK'nÄ±n hem Irak, hem Irak Bölgesel Yönetimi, hem de Türkiye'nin güvenliÄŸine tehdit oluÅŸturduÄŸuna iÅŸaret eden Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, "DEAÅž ile mücadele, PKK'yÄ± ve Suriye'deki uzantÄ±sÄ± olan PYD'yi meÅŸrulaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± faktör olmamalÄ±" dedi. ÇavuÅŸoÄŸlu sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "YPG DEAÅž ile Suriye'nin birliÄŸi için mi savaÅŸÄ±yor? HayÄ±r. Aksine daha fazla toprak kazanmak ve kendi baÄŸÄ±msÄ±z devlet ya da kantonlarÄ±nÄ± yaratma hedefi için bunu yapÄ±yorlar. Suriye'nin kuzeyinde terörist bir devlet ya da kantona tahammül göstermeyeceÄŸiz." "Bir terör örgütünü bozguna uÄŸratmak için diÄŸer bir terör örgütüyle iÅŸbirliÄŸi yapmak çok tehlikeli ve yanlÄ±ÅŸ" diye ÇavuÅŸoÄŸlu bu hatanÄ±n ABD'nin bir önceki yönetimi tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.ABD'nin verdiÄŸi silahlarÄ±n PKK'ya geçtiÄŸini ve Türkiye'ye karÅŸÄ± saldÄ±rÄ±larda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±, "DAEÅž koalisyonunda 65 ülkeyiz neden bir terör örgütüne yaslanÄ±yoruz? 65 ülke DAEÅž'i bozguna uÄŸratacak kadar güçlü deÄŸil ve bu nedenle diÄŸer bir terör örgütünden mi medet umuyoruz?" dedi.ÇavuÅŸoÄŸlu, Irak'ta da DEAÅž'a karÅŸÄ± mücadele edilmesi gerektiÄŸine iÅŸaret ederken, "Ancak Irak makamlarÄ± özellikle Maliki döneminde izole edilmiÅŸ halkÄ±n hassasiyetlerini de dikkate almak zorunda. DÄ±ÅŸlanmÄ±ÅŸ hisseden halkÄ±n güvenini yeniden kazanmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z müddetçe teröristler kendilerine alan bulmaya devam edecekler" görüÅŸünü kaydetti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe