Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/02/2017 11:46

BelÃ§ika'da TÃ¼rk kÃ¶kenli 4 vekilin o yasaya evet demesi vatandaÅŸlarÄ± ÅŸok etti


TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸi ve Ã¼lkeye ayrÄ±lan bÃ¼tÃ§enin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yasa BelÃ§ika'da Federal Meclis'e sunuldu. TÃ¼rk kÃ¶kenli 4 vekilin de "Evet" oyu kullanmasÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zdÃ¼.

Belçika Federal Meclisi'nde, Türkiye'nin Avrupa BirliÄŸi üyelik müzakerelerinin ve Türkiye'ye ayrÄ±lan yÄ±llÄ±k bütçenin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik yasa tasarÄ±sÄ±na, 4 Türk kökenli vekil 'kabul' oyu kullandÄ±. Flaman bölgesinden Türk asÄ±llÄ± Federal Milletvekilleri Veli Yüksel, Zuhal Demir ve Meryem AlmacÄ±, Walon bölgesinden Milletvekili Özlem Özen tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi yönünde oy kullandÄ±. Türk federal vekili ve Saint-Josse Belediye BaÅŸkanÄ± Emir KÄ±r oylamaya katÄ±lmazken, 134 milletvekilinin evet oyuna karÅŸÄ±lÄ±k 5 vekil yasa tasarÄ±sÄ±na çekimser kaldÄ±. Türk kökenli vekillerin kararÄ± Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± hüsrana uÄŸrattÄ±.

 

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ABD Savunma BakanÄ± James Mattis'ten Irak'a sÃ¼rpriz ziyaret

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis Musul'de devam eden DAEÅž operasyonu iÃ§in Irak'Ä± ziyaret etiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.


Bakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu ABD'den asker istedik

MÃ¼nih GÃ¼venlik KonferansÄ±'nda konuÅŸan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rakka operasyonu kapsamÄ±nda ABD'den yerel gÃ¼Ã§lere destek olunmasÄ± amacÄ±yla asker istediklerini belirtti.


HDP'li vekil havalimanÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne yardÄ±m' ve 'Ã¶rgÃ¼t propagandasÄ± yapmak' suÃ§undan HDP'li vekil BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m, AdÄ±yaman HavalimanÄ±'nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.