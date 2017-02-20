BelÃ§ika'da TÃ¼rk kÃ¶kenli 4 vekilin o yasaya evet demesi vatandaÅŸlarÄ± ÅŸok etti

TÃ¼rkiye'nin AB Ã¼yeliÄŸi ve Ã¼lkeye ayrÄ±lan bÃ¼tÃ§enin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len yasa BelÃ§ika'da Federal Meclis'e sunuldu. TÃ¼rk kÃ¶kenli 4 vekilin de "Evet" oyu kullanmasÄ± TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼zdÃ¼.

Belçika Federal Meclisi'nde, Türkiye'nin Avrupa BirliÄŸi üyelik müzakerelerinin ve Türkiye'ye ayrÄ±lan yÄ±llÄ±k bütçenin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik yasa tasarÄ±sÄ±na, 4 Türk kökenli vekil 'kabul' oyu kullandÄ±. Flaman bölgesinden Türk asÄ±llÄ± Federal Milletvekilleri Veli Yüksel, Zuhal Demir ve Meryem AlmacÄ±, Walon bölgesinden Milletvekili Özlem Özen tasarÄ±nÄ±n kabul edilmesi yönünde oy kullandÄ±. Türk federal vekili ve Saint-Josse Belediye BaÅŸkanÄ± Emir KÄ±r oylamaya katÄ±lmazken, 134 milletvekilinin evet oyuna karÅŸÄ±lÄ±k 5 vekil yasa tasarÄ±sÄ±na çekimser kaldÄ±. Türk kökenli vekillerin kararÄ± Türk vatandaÅŸlarÄ±nÄ± hüsrana uÄŸrattÄ±.