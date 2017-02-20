Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/02/2017 12:25

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis'ten Irak'a sÃ¼rpriz ziyaret


ABD Savunma BakanÄ± James Mattis Musul'de devam eden DAEÅž operasyonu iÃ§in Irak'Ä± ziyaret etiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, DEAÅž ile mücadeleyi görüÅŸmek üzere Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'a geldi. ABD Savunma BakanÄ± James Mattis'in sürpriz bir ziyaretle Irak'Ä±n baÅŸkenti BaÄŸdat'a geldiÄŸi belirtildi. Mattis'in BaÄŸdat ziyaretinin, Musul'un batÄ± yakasÄ±nÄ±n terör örgütü DEAÅž'Ä±n elinden alÄ±nmasÄ± için baÅŸlatÄ±lan operasyonunun ikinci gününde gerçekleÅŸmesi dikkati çekti. James Mattis, BaÄŸdat seyahati öncesinde kendisine eÅŸlik eden gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Bu odada bulunan herkesin, Amerika'daki herkesin kullandÄ±ÄŸÄ± gazÄ±n parasÄ±nÄ± ödediÄŸini düÅŸünüyorum. Bunu gelecekte de yapmaya devam edeceÄŸimizden eminim. Kimsenin petrolüne el koymak için Irak'ta deÄŸiliz" dedi.

 

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