ABD'den bomba aÃ§Ä±klama Fethullah GÃ¼len iade edilebilir

ABD'nin yeni AB BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi adayÄ± olan Ted Malloch, konuÅŸmasÄ±nda GÃ¼len'in iadesiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

ABD'nin yeni Avrupa BirliÄŸi (AB) Büyükelçisi olmasÄ± beklenen Profesör Ted Malloch NTV'de gündeme dair sorularÄ± cevapladÄ±. Malloch, FETÖ elebaÅŸÄ± Gülen'in iadesine iliÅŸkin, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"Bana çok önemli gelen bir nokta var. YazÄ±n yaÅŸanan olaylar, darbe giriÅŸimi bunlarla ilgili tüm bilgilere sahibiz. ABD sürecin sonunda iadeyi niçin yapmasÄ±n ki. Obama yönetiminde gerekli adÄ±mlar atÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu örgütün Clinton VakfÄ± ile baÄŸÄ± olduÄŸu suçlamalarÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Trump yönetiminde Fethullah Gülen iade edilebilir diye düÅŸünüyorum. Bence Türk Hükümeti'nin yaptÄ±ÄŸÄ± bu talep Trump yönetimine de tekrarlanmalÄ±." ÅŸeklinde konuÅŸtu.