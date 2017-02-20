FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'na karÅŸÄ± Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ± ABD'li senatÃ¶r ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD Senatosu SilahlÄ± Kuvvetler Komitesi BaÅŸkanÄ± John McCain TÃ¼rkiye'ye gelerek CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini tamamladÄ±. ABD'li SenatÃ¶r BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile de gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.

Türkiye, ABD'li bir aÄŸÄ±r topu daha aÄŸÄ±rlÄ±yor. CIA BaÅŸkanÄ± Mike Pompeo ve ABD Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Joseph Dunford'Ä±n ardÄ±ndan, bu kez de ABD Senatosu SilahlÄ± Kuvvetler Komitesi BaÅŸkanÄ± John McCain Türkiye'ye geldi. Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden olan ve FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ±yla bilinen senatör McCain, ilk ziyaretini CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a gerçekleÅŸtirdi. GörüÅŸme, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Külliyesi'nde gerçekleÅŸtirildi. McCain, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile de bir araya gelecek.