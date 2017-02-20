Ana Sayfa | SÄ°YASET 20/02/2017 16:06

GÃ¶zaltÄ±ndaki HDP'li vekil BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda karar verildi

behÃ§et yÄ±ldÄ±rÄ±m

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP milletvekili BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Serbest kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, barÄ±ÅŸ adÄ±na çabaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu doÄŸrultudaki konuÅŸmalarÄ±nÄ±n suç sayÄ±larak dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Yasama faaliyetleri için Ankara'ya giderken havaalanÄ±nda polisler, yakalama kararÄ±m olduÄŸunu kibarca söyleyerek davet ettiler.

Oldukça saygÄ±lÄ± davrandÄ±lar ve adliyede hakime savunmamÄ±zÄ± verdik. BarÄ±ÅŸ adÄ±na çabaladÄ±ÄŸÄ±m için ödül almam gerekirken mahkemeye çÄ±kartÄ±lmam tamamen bir tezattÄ±r. Mahkeme beni yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±" dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

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