GÃ¶zaltÄ±ndaki HDP'li vekil BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m hakkÄ±nda karar verildi

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan HDP milletvekili BehÃ§et YÄ±ldÄ±rÄ±m serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Serbest kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gazetecilere konuÅŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, barÄ±ÅŸ adÄ±na çabaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu doÄŸrultudaki konuÅŸmalarÄ±nÄ±n suç sayÄ±larak dava açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Yasama faaliyetleri için Ankara'ya giderken havaalanÄ±nda polisler, yakalama kararÄ±m olduÄŸunu kibarca söyleyerek davet ettiler.

Oldukça saygÄ±lÄ± davrandÄ±lar ve adliyede hakime savunmamÄ±zÄ± verdik. BarÄ±ÅŸ adÄ±na çabaladÄ±ÄŸÄ±m için ödül almam gerekirken mahkemeye çÄ±kartÄ±lmam tamamen bir tezattÄ±r. Mahkeme beni yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±yla serbest bÄ±raktÄ±" dedi.