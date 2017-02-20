HDP heyeti AÄ°HM'ye baÅŸvuru yaptÄ±

HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ± Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YÃ¼ksekdaÄŸâ€™Ä±n tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ± nedeniyle HDP heyeti Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesiâ€™ne (AÄ°HM) baÅŸvuru yaptÄ±

HDP BasÄ±n Bürosu’ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, HDP heyetinin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafÄ±ndan bir inceleme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± sebebiyle AÄ°HM’e baÅŸvuru yapma zorunluluÄŸunun doÄŸduÄŸu ifade edildi.

HDP’den AÄ°HM’e baÅŸvuruyla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klama ÅŸöyle:

"EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±mÄ±z Selahattin DemirtaÅŸ ve Figen YüksekdaÄŸ’Ä±n devam eden hukuksuz tutukluluk durumlarÄ± için Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi (AÄ°HM)’e baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. EÅŸ Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±mÄ±z Saruhan Oluç, Grup BaÅŸkanvekilimiz Filiz KerestecioÄŸlu, Milletvekillerimiz Osman Baydemir, ErtuÄŸrul Kürkçü ve Mithat Sancar, Strazburg Temsilcimiz Faik YaÄŸÄ±zay ile avukat Reyhan YalçÄ±ndaÄŸ’dan oluÅŸan heyetimizin yaptÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuruda Anayasa Mahkemesi tarafÄ±ndan bir inceleme yapÄ±lmamÄ±ÅŸ olmasÄ± sebebiyle Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi’ne baÅŸvuru yapma zorunluluÄŸu doÄŸduÄŸu vurgulandÄ±.

BaÅŸvuruda, ülkenin en çok oy alan üçüncü partisi olan HDP’nin EÅŸ Genel BaÅŸkanlarÄ±nÄ±n seçmenlerini ve partiyi temsilen katÄ±ldÄ±klarÄ± eylemler ve düzenledikleri basÄ±n açÄ±klamalarÄ± nedeniyle özellikle referandum sürecinde, tutuklu yargÄ±lanÄ±yor olmalarÄ±nÄ±n Anayasa ve Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± SözleÅŸmesi ile güvence altÄ±na alÄ±nan özgürlük ve güvenlik hakkÄ±nÄ±, ifade özgürlüÄŸünü ve serbest seçim hakkÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi ifade edildi.

BaÅŸvuruda ayrÄ±ca, HDP’ye ait parti binalarÄ± ve seçim bürolarÄ± ve araçlarÄ±nÄ±n 2014 yÄ±lÄ±nda 22, 2015 yÄ±lÄ±nda 7 Haziran seçimleri öncesinde 106, 2016 yÄ±lÄ±nda 36 kez saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±ÄŸÄ±, 22 Temmuz 2015 tarihinden bu yana HDP, DBP ve bileÅŸenlerine yönelik operasyonlar kapsamÄ±nda 9.796 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±narak 2.906 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ±, Temmuz 2016’dan bu yana ise aralarÄ±nda EÅŸ Genel BaÅŸkanlar DemirtaÅŸ ve YüksekdaÄŸ’Ä±n da olduÄŸu 12 milletvekilinin de bulunduÄŸu toplam 5.471 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±narak 1.482 kiÅŸinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

AÄ°HM baÅŸvurusunda referandum sürecinde etkili bir ’hayÄ±r’ kampanyasÄ±nÄ±n örgütlenmesi için çalÄ±ÅŸan muhalefetin susturulmasÄ± ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla yürütülen ve keyfi ve sistematik bir hal alan gözaltÄ± ve tutuklamalarÄ±n siyasi bir amaç taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da altÄ± çizildi. BaÅŸvuruyu yapan heyetimiz, Anayasa Mahkemesi’nin 95 gündür iÅŸlem yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ± ve mahkemenin kendi kararÄ±nÄ±n arkasÄ±nda durmasÄ±nÄ± istedi. Heyet AÄ°HM’i de kendi içtihatlarÄ±nÄ± ve evrensel hukuk kurallarÄ±nÄ± uygulamaya davet etti."

Kaynak: Hürriyet