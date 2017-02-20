Numan KurtulmuÅŸ FETÃ– lideri deÄŸil tÃ¼m Ã¼yelerinin iadesi gÃ¼ndemde dedi

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ, ABD'nin cumhuriyetÃ§i senatÃ¶r John Mckain'in ziyareti sÄ±rasÄ±nda sadece FETÃ– lideri deÄŸil ABD'deki FETÃ– Ã¼yelerinin de iadesinin gÃ¼ndeme geldiÄŸini sÃ¶yledi.

Bakanlar Kurulu toplantÄ±sÄ± sonrasÄ± gazeteciler, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Numan KurtulmuÅŸ'a, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör FETÖ Lideri Gülen'in iadesinin John Mckain'in Türkiye'ye gelerek, BaÅŸbakan ve CumhurbaÅŸkanÄ±'yla görüÅŸtüÄŸü hatÄ±rlatÄ±larak, görüÅŸmede FETÖ lideri Gülen'in iadesinin gündeme gelip gelmediÄŸi sordu. KurtulmuÅŸ, "ABD'de peÅŸpeÅŸe kritik ziyaretler gerçekleÅŸtiriliyor. FETÖ'nün iadesi konusunda olumlu mesajlar var. CIA direktörü ve ABD genelkurmay baÅŸkanÄ± geldi. Bugün de ABD'li senato üyesi CumhurbaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan bir araya geldi. FETÖ'nün iadesi konusunda son çalÄ±ÅŸmalar nelerdir?" sorusu yöneltilen KurtulmuÅŸ:"Türkiye'nin ABD'den çok üst düzey bu yetkililerle görüÅŸmeleri hayra alamettir. BazÄ± görüÅŸ ayrÄ±lÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n giderilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±, görüÅŸ yakÄ±nlaÅŸmalarÄ±nÄ±n da iÅŸaretidir. Bir kere daha söylemek isterim. Bizim ABD ile çok uzun yÄ±llara dayalÄ± müttefiklik iliÅŸkimiz var. AyrÄ±ca bu bölgede yakÄ±n zamandaki teröre karÅŸÄ± mücadelede çok yakÄ±n iÅŸbirliÄŸimiz var. Sahada PYD'ye vermiÅŸ olduklarÄ± desteÄŸi sonlandÄ±rmalarÄ±… YapacaklarÄ± operasyonlarda yerli unsurlarla, Türkiye'nn desteklediÄŸi ve ABD'nin de destekleyebileceÄŸi Ä±lÄ±mlÄ±larla operasyon yapmalarÄ±nÄ± istiyoruz. PYD'ye verdikleri destekleri gözden geçireceÄŸini ümit ediyoruz. Ä°kincisi de FETÖ'yü iade etmelidirler. Bütün görüÅŸmelerde FETÖ'nün iadesi gündeme gelmiÅŸtir. Sadece Gülen'in deÄŸil, ABD'ye kaçmÄ±ÅŸ olan suç iÅŸlemiÅŸ kiÅŸilerin iadesinin üzerinde de durulmaktadÄ±r. FETÖ'yü ve onun suç makinesi olan adamlarÄ±nÄ± Türkiye'ye iade etmelerini istiyoruz." dedi.