ABD'li senatÃ¶r DAEÅž'Ä± maÄŸlup etmek iÃ§in TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z

TÃ¼rkiye'yi ziyaret eden ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ã¼Ã§lÃ¼ zirve gerÃ§ekleÅŸtiren ABD Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain, DAEÅž konusunu kÃ¶kten Ã§Ã¶zebilmek iÃ§in TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini sÃ¶yledi.

Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, ABD'nin terör örgütü DAEÅž'Ä± hÄ±zlÄ± ve kalÄ±cÄ± bir ÅŸekilde maÄŸlup edebilmek için Türkiye ile çalÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Ortak demokratik deÄŸerler temelinde Türk-Amerikan ittifakÄ±nÄ± her zaman savunduÄŸuna dikkati çeken McCain, "Avrupa ve OrtadoÄŸu'daki düzensizliklerin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde bu ittifak (Türk-Amerikan ittifakÄ±) her zamankinden daha önemlidir." ifadesini kullandÄ±.

"SURÄ°YE Ä°ÇÄ°N GÖRÜÅž ALIÅžVERÄ°ÅžÄ°NDE BULUNDUK"

McCain, ErdoÄŸan ile özellikle Suriye'deki son durum hakkÄ±nda detaylÄ± görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸunu aktardÄ±. Görevine bir ay önce baÅŸlayan Donald Trump yönetimine iÅŸaret eden McCain, "ABD'deki yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸi Suriye'deki mevcut politikanÄ±n yeniden deÄŸerlendirilmesi için önemli bir fÄ±rsat sunmaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu. John McCain, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "ABD, DEAÅž'Ä± hÄ±zlÄ± ve kalÄ±cÄ± bir ÅŸekilde maÄŸlup etmek, düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n kötü etkisine karÅŸÄ± koymak ve bölgede kabul edilebilir bir güç dengesi kurabilmek için Türkiye ile çalÄ±ÅŸmalÄ±. Bu amaçla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de güvenli bölgeler oluÅŸturulmasÄ± ve Rakka'nÄ±n geri alÄ±nmasÄ± için bir öneri ortaya koydu ve bu öneri ABD tarafÄ±ndan ciddiyetle ele alÄ±nmalÄ±."