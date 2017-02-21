Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/02/2017 09:23

ABD'li senatÃ¶r DAEÅž'Ä± maÄŸlup etmek iÃ§in TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z


TÃ¼rkiye'yi ziyaret eden ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Ã¼Ã§lÃ¼ zirve gerÃ§ekleÅŸtiren ABD Arizona SenatÃ¶rÃ¼ John McCain, DAEÅž konusunu kÃ¶kten Ã§Ã¶zebilmek iÃ§in TÃ¼rkiye ile Ã§alÄ±ÅŸmak istediklerini sÃ¶yledi.

Cumhuriyetçi Partinin önemli isimlerinden Arizona Senatörü John McCain, ABD'nin terör örgütü DAEÅž'Ä± hÄ±zlÄ± ve kalÄ±cÄ± bir ÅŸekilde maÄŸlup edebilmek için Türkiye ile çalÄ±ÅŸmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±. Ortak demokratik deÄŸerler temelinde Türk-Amerikan ittifakÄ±nÄ± her zaman savunduÄŸuna dikkati çeken McCain, "Avrupa ve OrtadoÄŸu'daki düzensizliklerin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönemde bu ittifak (Türk-Amerikan ittifakÄ±) her zamankinden daha önemlidir." ifadesini kullandÄ±.

"SURÄ°YE Ä°ÇÄ°N GÖRÜÅž ALIÅžVERÄ°ÅžÄ°NDE BULUNDUK"

McCain, ErdoÄŸan ile özellikle Suriye'deki son durum hakkÄ±nda detaylÄ± görüÅŸ alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunduÄŸunu aktardÄ±. Görevine bir ay önce baÅŸlayan Donald Trump yönetimine iÅŸaret eden McCain, "ABD'deki yönetim deÄŸiÅŸikliÄŸi Suriye'deki mevcut politikanÄ±n yeniden deÄŸerlendirilmesi için önemli bir fÄ±rsat sunmaktadÄ±r." deÄŸerlendirmesinde bulundu. John McCain, ÅŸunlarÄ± kaydetti: "ABD, DEAÅž'Ä± hÄ±zlÄ± ve kalÄ±cÄ± bir ÅŸekilde maÄŸlup etmek, düÅŸmanlarÄ±mÄ±zÄ±n kötü etkisine karÅŸÄ± koymak ve bölgede kabul edilebilir bir güç dengesi kurabilmek için Türkiye ile çalÄ±ÅŸmalÄ±. Bu amaçla CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Suriye'de güvenli bölgeler oluÅŸturulmasÄ± ve Rakka'nÄ±n geri alÄ±nmasÄ± için bir öneri ortaya koydu ve bu öneri ABD tarafÄ±ndan ciddiyetle ele alÄ±nmalÄ±."

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m atama bekleyen Ã¶ÄŸretmenlere mÃ¼jdeli haber verdi

AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, atama bekleyen Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±yla ilgili "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.


MHP lideri Devlet BahÃ§eli Rusya'ya sert Ã§Ä±ktÄ± bizim iÃ§in ihanettir

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda Rusya ve Ä°ran'Ä±n politikalarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BahÃ§eli, "Moskova'daki bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼k konferansÄ±na HDP'den de katÄ±lÄ±mlar olmasÄ± bizim iÃ§in ihanettir." dedi.


MHP lideri BahÃ§eli idama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz

MHP grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Devlet BahÃ§eli, DEAÅž, FETÃ– ve idam konusuna deÄŸindiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, "Ä°dama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz" dedi.