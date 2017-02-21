Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± Ã¶mÃ¼r boyu memurluk sona eriyor

Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Ã¶mÃ¼r boyu memurluk sisteminin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, kamu personeline hem vatandaÅŸ hem de amiri tarafÄ±ndan performans deÄŸerlendirmesi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Hükümet, kamu kurumlarÄ±nda garantili iÅŸ dönemi yerine 8 baÅŸlÄ±kta beÅŸ yÄ±llÄ±k karneye dayalÄ± esnek bir yapÄ± geliyor. Kamu personel reformu ile yöneticiler dâhil tüm memurlar için performans deÄŸerlendirmesi yapÄ±lacak. Memura hem hizmet alan vatandaÅŸ hem de amirleri not verecek. Performans ölçümü iÅŸ bilgisi, kalitesi, iletiÅŸim, iÅŸbirliÄŸi, görev bilinci, iÅŸ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±, disiplin-kurallara uyma, geliÅŸime açÄ±klÄ±k ölçütleri ile yapÄ±lacak. ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Güvenlik BakanÄ± Mehmet MüezzinoÄŸlu, kamuda güvencenin "tapulu mal gibi olmasÄ±nÄ±" doÄŸru bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, referandum dan sonra kamu personel reformunu yaÅŸama geçirecekleri mesajÄ±nÄ± verdi.

SÄ°STEME FORMAT ATILACAK

ÇalÄ±ÅŸma BakanÄ± MüezzinoÄŸlu, kamu çalÄ±ÅŸanÄ± reformuna iliÅŸkin çalÄ±ÅŸtaylarÄ±n sürdüÄŸünü belirterek, "Kamuda bütüncül bir düzenleme yapabilirsek, taÅŸeronlarÄ± bunun içinde çözeceÄŸiz. Kamu çalÄ±ÅŸanlarÄ± zaten yamalÄ± bohça gibi 657, sözleÅŸmeliler, kÄ±sa süreli sözleÅŸmeliler, mevsimlik iÅŸçiler, 4A, 4B, 4C. Bunlara statü koyacaÄŸÄ±z buna göre yeni bir format çÄ±kacak. Düzenleme çalÄ±ÅŸtaylarda netleÅŸecek. Güvenceli, sürdürülebilir, geliÅŸtirilebilir bir yapÄ± arzu ediyoruz" diye konuÅŸtu. Kamuda bankamatik memurluk dönemi de sona erecek. Bu kapsamda özellikle kamuya uÄŸramadan aylÄ±k alan müÅŸavirlik kadrolarÄ± yeniden gözden geçirilecek. 657 SayÄ±lÄ± Memur YasasÄ± da çaÄŸÄ±n gereklerine uygun hale getirilirken, kamuda yaklaÅŸÄ±k 50 çeÅŸide ulaÅŸan ödemelerin de dengeli hale getirilmesi planlanÄ±yor. Temel ücret, hizmet farkÄ±, ek ödenek, ders ücreti, vekâlet ücreti, performans gibi belli baÅŸlÄ±klar halinde sÄ±ralanmasÄ± hedefleniyor. Yine, performansÄ± yüksek memurlara daha yüksek ücret verilecek.

Kaynak: Sabah