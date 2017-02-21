Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/02/2017 10:52

MHP lideri BahÃ§eli idama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz


MHP grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Devlet BahÃ§eli, DEAÅž, FETÃ– ve idam konusuna deÄŸindiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, "Ä°dama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. Ä°dam konusunu da gündemine alan Bahçeli, "Ä°dama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz." dedi. "Bunlar oluyorken 15 Temmuz gecesi CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikast yapmak isteyen darbecilerin yargÄ±nlanmasÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Türk adaletinin bu darbeci ve diÄŸerlerini en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±racaÄŸÄ±na inancÄ±m tamdÄ±r. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz idam istiyorsa bize düÅŸen bunu Meclis'te yapmaktÄ±r. AKP top çevirmesin, zamana oynamasÄ±n. Ä°damda samimiyse MHP'nin sözü söz buna kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek verecektir. 15 Temmuz Türkiye için dönüm noktasÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu. 

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m atama bekleyen Ã¶ÄŸretmenlere mÃ¼jdeli haber verdi

AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, atama bekleyen Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±yla ilgili "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.


MHP lideri Devlet BahÃ§eli Rusya'ya sert Ã§Ä±ktÄ± bizim iÃ§in ihanettir

MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda Rusya ve Ä°ran'Ä±n politikalarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BahÃ§eli, "Moskova'daki bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼k konferansÄ±na HDP'den de katÄ±lÄ±mlar olmasÄ± bizim iÃ§in ihanettir." dedi.


Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± Ã¶mÃ¼r boyu memurluk sona eriyor

Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Ã¶mÃ¼r boyu memurluk sisteminin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, kamu personeline hem vatandaÅŸ hem de amiri tarafÄ±ndan performans deÄŸerlendirmesi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.