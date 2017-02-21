MHP lideri BahÃ§eli idama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz

MHP grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Devlet BahÃ§eli, DEAÅž, FETÃ– ve idam konusuna deÄŸindiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, "Ä°dama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. Ä°dam konusunu da gündemine alan Bahçeli, "Ä°dama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz." dedi. "Bunlar oluyorken 15 Temmuz gecesi CumhurbaÅŸkanÄ±'na suikast yapmak isteyen darbecilerin yargÄ±nlanmasÄ±na baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Türk adaletinin bu darbeci ve diÄŸerlerini en aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±racaÄŸÄ±na inancÄ±m tamdÄ±r. Hainler idamdan korkmuyor ve milletimiz idam istiyorsa bize düÅŸen bunu Meclis'te yapmaktÄ±r. AKP top çevirmesin, zamana oynamasÄ±n. Ä°damda samimiyse MHP'nin sözü söz buna kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek verecektir. 15 Temmuz Türkiye için dönüm noktasÄ±dÄ±r." ÅŸeklinde konuÅŸtu.