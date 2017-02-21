Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/02/2017 10:53

MHP lideri Devlet BahÃ§eli Rusya'ya sert Ã§Ä±ktÄ± bizim iÃ§in ihanettir


MHP Genel BaÅŸkanÄ± BahÃ§eli, grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda Rusya ve Ä°ran'Ä±n politikalarÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BahÃ§eli, "Moskova'daki bÃ¶lÃ¼cÃ¼lÃ¼k konferansÄ±na HDP'den de katÄ±lÄ±mlar olmasÄ± bizim iÃ§in ihanettir." dedi.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸuyor. Bahçeli yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Rusya ve Ä°ran'Ä±n izlediÄŸi politikalarÄ±n titizlikle incelenmesi gerektiÄŸine deÄŸinerek, "Moskova'daki bölücülük konfrenansÄ±na HDP'den de katÄ±lÄ±mlar olmasÄ± bizim için ihanettir." ÅŸeklinde konuÅŸtu. Bahçeli konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti: "Burada zorlu coÄŸrafi ÅŸartlar bilinen gerçektir. YPG'nin doÄŸudan baÄŸÄ±msÄ±z girmesi, ÖSO'nun da kuzeyden güneye ilerlemesi ABD'nin talepleri arasÄ±ndadÄ±r. Türkiye hiçbir ÅŸart altÄ±nda terör örgütü YPG/PYD ile aynÄ± çizgide olmasÄ± düÅŸünülemeyecektir. BaÅŸbakan'Ä±n MGK'da 'Prensipte anlaÅŸÄ±rsak doÄŸrudan operasyona girmeyeceÄŸiz. Taktik, destek vereceÄŸiz. ÖSO önde biz arkada olacaÄŸÄ±z' ifadeleri yeni bir boyut getirmiÅŸtir. Gerekirse Rakka'ya milli kudret yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi inmelidir. Mesele Türkiye'nin savunmasÄ±dÄ±r.

RUSYA PYD'YE KUCAK AÇTI

Rusya ve Ä°ran'Ä±n izleyeceÄŸi politikalar da titizlikle izlenmeli, iÅŸbirliÄŸi ve diyalog kanallarÄ± açÄ±k tutulmalÄ±dÄ±r. Rusya'nÄ±n PYD'ye kucak açmasÄ± dikkatlerimizden kaçmamaktadÄ±r. Moskova'daki bölücülük konfrenansÄ±na HDP'den de katÄ±lÄ±mlar olmasÄ± bizim için ihanettir. Astana ve Cenevre süreçlerine sekte vurulmasÄ± konusunda Rusya'nÄ±n heves içinde olmasÄ± bizim için iyi okunmayacaktÄ±r." dedi. 

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m atama bekleyen Ã¶ÄŸretmenlere mÃ¼jdeli haber verdi

AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, atama bekleyen Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±yla ilgili "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.


MHP lideri BahÃ§eli idama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz

MHP grup toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan Devlet BahÃ§eli, DEAÅž, FETÃ– ve idam konusuna deÄŸindiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda, "Ä°dama kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z destek vereceÄŸiz" dedi.


Bakan MÃ¼ezzinoÄŸlu aÃ§Ä±kladÄ± Ã¶mÃ¼r boyu memurluk sona eriyor

Ã‡alÄ±ÅŸma BakanÄ± Mehmet MÃ¼ezzinoÄŸlu, Ã¶mÃ¼r boyu memurluk sisteminin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, kamu personeline hem vatandaÅŸ hem de amiri tarafÄ±ndan performans deÄŸerlendirmesi yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.