BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m atama bekleyen Ã¶ÄŸretmenlere mÃ¼jdeli haber verdi

AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, atama bekleyen Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±yla ilgili "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda partililere hitap ediyor. BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, referndum, atama bekleyen öÄŸretmen adaylarÄ±, mobilya ve beyaz eÅŸyadaki vergi indirimleriyle ilgili açÄ±klamada bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m ÅŸöyle konuÅŸtu: "Almanya'da yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n tertip ettiÄŸi Memleket SevdalÄ±larÄ± Evet Diyor programÄ±na katÄ±ldÄ±m. Buradan açÄ±kça ifade ediyorum ki, gurbetteki kardeÅŸlerimizin gözünde hasret dolu memleket sevdasÄ±nÄ± gördük ve çok duygulandÄ±k. Size gurbetteki kardeÅŸlerimizin selamÄ±nÄ± getirdim. Almanya'da binlerce vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Türkiye'ye selam yolladÄ±. Åžehit analarÄ±na selam yolladÄ±. Gazilerimize selam yolladÄ±. Askerimize, polisimize selam gönderdi. AyyÄ±ldÄ±zlÄ± bayraÄŸÄ±mÄ±za selam gönderdiler. Ne dediler biliyor musunuz: Burada seçimler Türkiye'den önce baÅŸlayacak. Biz daha ÅŸanslÄ±yÄ±z. Bizim rengimiz belli. SandÄ±klarÄ± önce biz dolduracaÄŸÄ±z. Almanya'da o gün onbinin üzerinde Türkiye sevdalÄ±sÄ±, binlerce demokrasi gönüllüsü tek yürek oldu 'evet, evet, evet' dedi.

EVET TÜRKÄ°YE'YÄ° BÖLECEK OLSAYDI KANDÄ°L'DEKÄ°LER KOÅžARDI

15 Temmuz'da 248 ÅŸehidimizin kanÄ±na giren hain teröristlere, Kandil'e selam duranlara, Pensilvanya'nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda hazÄ±rola geçenlere sadece milletin karÅŸÄ±sÄ±nda hazÄ±rola geçmek için 'evet' diyeceÄŸiz. Bu tellallar ne diyor; Efendim, ülke bölünecek. Yahu bu referanduma evet deyince ülke bölünecek olsa önce Kandil koÅŸa koÅŸa evet der. OnlarÄ±n amacÄ± Türkiye'yi bölmek deÄŸil mi zaten. Böyle fÄ±rsat gelmiÅŸ ayaklarÄ±na teperler mi? 15 Temmuz Türkiye'yi bölmek isteyenleri FETÖ hayÄ±r kampanyasÄ± yapÄ±yor. Pensilvanya'daki fitne yuvasÄ±ndan 'HayÄ±r' oyu talimatÄ± çÄ±kÄ±yor. Bunlar memleketin yararÄ±na olacak hiçbir ÅŸeye 'evet' derler mi?

BEYAZ EÅžYA VE MOBÄ°LYADA VERGÄ° Ä°NDÄ°RÄ°MÄ°NE GÄ°TTÄ°K

Ä°nÅŸallah 2017 istihdamda seferberlik yÄ±lÄ± olacak. Hükümet olarak biz de destek adÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ± attÄ±k, iÅŸe girecekleri destek olmak için vergi kolaylÄ±ÄŸÄ±, iÅŸletmelerin finansmana eriÅŸimi gibi imkanlar getirdik. Stratejik önemi olan sektörlerde süper teÅŸvik uygulamasÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±k. Ä°ÅŸletmelerimize verdiÄŸimiz destekleri arttÄ±rarak bir pakette topladÄ±k. Kurumlar vergisi indirimiden Gümrük Vergisi muafiyetine, iÅŸverene sigorta primi desteÄŸine kadar birçok uygulamayÄ± hayata geçirdik. Åžimdi de KOBÄ°'lerimize ve esnafÄ±mÄ±z baÅŸta olmak üzere nakit ihtiyacÄ± olan küçük ve orta ölçekli iÅŸletmelere kredi garanti fonu teminat vermek suretiyle kredi kullandÄ±rÄ±labilecek. Beyaz eÅŸya ve mobilyada vergi indirimlerine gittik.

ATAMA BEKLEYEN ÖÄžRETMENLERE MÜJDE

ÖÄŸretmen adaylarÄ±mÄ±z için de bir müjdemiz var. 20 bin 127 öÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.