EÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra ilk kez Meclis'e geldi

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ± eÅŸinin intihar edip Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra ilk kez Meclis'e gelerek taziyeleri kabul etti.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±, eÅŸi Hülya SancaklÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonrasÄ±nda ilk kez MHP TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±. SancaklÄ± burada taziyeleri kabul etti. MHP milletvekkili Saffet SancaklÄ±, TBMM'deki anayasa deÄŸiÅŸiklik paketi oylamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda eÅŸi Hülya SancaklÄ±'nÄ±n intihar giriÅŸimi haberini alÄ±p Ä°stanbul'a gitmiÅŸti. SancaklÄ±, yoÄŸun bakÄ±m servisine alÄ±nan eÅŸinin 19 gün sonra 1 Åžubat'ta hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hülya SancaklÄ±'nÄ±n "Duygum, Mertim beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim" yazÄ±lÄ± not bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± sonra da silahÄ±nÄ± ateÅŸlediÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.