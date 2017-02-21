Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/02/2017 12:02

EÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra ilk kez Meclis'e geldi


MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ± eÅŸinin intihar edip Ã¶lÃ¼mÃ¼nden sonra ilk kez Meclis'e gelerek taziyeleri kabul etti.

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet SancaklÄ±, eÅŸi Hülya SancaklÄ±'nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetmesi sonrasÄ±nda ilk kez MHP TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±ldÄ±. SancaklÄ± burada taziyeleri kabul etti. MHP milletvekkili Saffet SancaklÄ±, TBMM'deki anayasa deÄŸiÅŸiklik paketi oylamalarÄ± sÄ±rasÄ±nda eÅŸi Hülya SancaklÄ±'nÄ±n intihar giriÅŸimi haberini alÄ±p Ä°stanbul'a gitmiÅŸti. SancaklÄ±, yoÄŸun bakÄ±m servisine alÄ±nan eÅŸinin 19 gün sonra 1 Åžubat'ta hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle yÄ±kÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Hülya SancaklÄ±'nÄ±n "Duygum, Mertim beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim" yazÄ±lÄ± not bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± sonra da silahÄ±nÄ± ateÅŸlediÄŸi ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m bozkurt hareketi yaparak Ã¼lkÃ¼cÃ¼lere bÃ¶yle seslendi

Grup toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bozkurt hareketi yaparak Ã¼lkÃ¼cÃ¼lere Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 'Ã–nce memleketim, Ã¶nce milletim' dediler ve birlikte yola Ã§Ä±ktÄ±k. NasÄ±l unuturuz?" dedi.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m No filminin reklamcÄ±sÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getiren CHP'ye seslendi

AKP Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'ye "No" filminin reklamcÄ±sÄ±nÄ± getiren CHP'li lider KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, " Åžili'ye kadar uzanacaÄŸÄ±nÄ±za Åžile'ye gitseydiniz." dedi.


BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m atama bekleyen Ã¶ÄŸretmenlere mÃ¼jdeli haber verdi

AK Parti Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, atama bekleyen Ã¶ÄŸretmen adaylarÄ±yla ilgili "20 bin 127 Ã¶ÄŸretmenin atamasÄ±nÄ± yapmaya karar verdik. Mart ayÄ±nda iÅŸlemler baÅŸlÄ±yor" ÅŸeklinde aÃ§Ä±klamada bulundu.