BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m No filminin reklamcÄ±sÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getiren CHP'ye seslendi

AKP Grup ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'ye "No" filminin reklamcÄ±sÄ±nÄ± getiren CHP'li lider KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na Ã§aÄŸrÄ±da bulunarak, " Åžili'ye kadar uzanacaÄŸÄ±nÄ±za Åžile'ye gitseydiniz." dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m partisinin grup toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸtu. BaÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±m "Ama birileri hayÄ±r diyor. HayÄ±r demeyi adet edinenler Marmaray'a hayÄ±r dedi mi, Yavuz Sultan Selim'e, Avrasya Tüneli'ne, Çanakkale Köprüsü'ne, bölünmüÅŸ yollara hayÄ±r dedi mi? Türkiye'nin geliÅŸmesini saÄŸlayacak ne varsa bunlar hayÄ±r dediler. Åžimdi de Türkiye'nin demokratik dönüÅŸümünü engellemek için kampanya baÅŸlattÄ±lar. SayÄ±n KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu sana sesleniyorum; KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu halkoylamasÄ± için bir ilham peÅŸinde. Åžili'de bulmuÅŸ ilhamÄ±. Adamlar bir film yapmÄ±ÅŸ, CHP de ondan medet ummuÅŸ. Halka güvenmediniz, seçkin takÄ±ldÄ±nÄ±z ama hani deÄŸiÅŸiyordunuz? Åžili'ye kadar uzanacaÄŸÄ±nÄ±za Åžile'ye gitseydiniz, bu ülkenin köylerine, kasabalarÄ±na gitseydiniz. Gidip de bir kahvehanede otursaydÄ±nÄ±z. Kafa takÄ±lmÄ±ÅŸ, farklÄ±; kafa bu ülkeye yabancÄ±, kafa bu halkÄ±n aklÄ±na, irfanÄ±na güvenmiyor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.