BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m bozkurt hareketi yaparak Ã¼lkÃ¼cÃ¼lere bÃ¶yle seslendi

Grup toplantÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, bozkurt hareketi yaparak Ã¼lkÃ¼cÃ¼lere Ã§aÄŸrÄ±da bulundu. YÄ±ldÄ±rÄ±m, 'Ã–nce memleketim, Ã¶nce milletim' dediler ve birlikte yola Ã§Ä±ktÄ±k. NasÄ±l unuturuz?" dedi.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantÄ±sÄ±nda hitap etti. BazÄ± ülkelerden, son dönemde, terörü destekleyen Ä±rkçÄ± ve ayrÄ±mcÄ± söylemler yükseldiÄŸini söyleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Ä°smi ne olursa olsun, bütün terör örgütlerinin hedefi insandÄ±r. Bugün bizim kapÄ±mÄ±zÄ± çalan tehdit unutulmasÄ±n ki yarÄ±n bunlarÄ±n sÄ±rtÄ±nÄ± sÄ±vazlayanlarÄ±n da kapÄ±sÄ±nÄ± zorlayacaktÄ±r. Son dönemde, bazÄ± ülkelerden terörü ve ÅŸiddeti desteleyen Ä±rkçÄ± ve ayrÄ±mcÄ± söylemler yükseliyor. Ä°srail Meclisi'nin ezan kÄ±sÄ±tlamasÄ± Avrupa'da yükselen Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± söylemler çok ama çok tehlikeli bir geliÅŸmedir" diye konuÅŸtu.

"REJÄ°MÄ°N ADI BELLÄ°, CUMHURÄ°YET"

'Rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi' tartÄ±ÅŸmalarÄ±na da deÄŸinen YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla muasÄ±r medeniyetler seviyesini yakalamaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Milletin adamlarÄ± merhum Özal'Ä±n, merhum TürkeÅŸ'in, merhum YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nun, merhum Menderes'in, merhum Erbakan'Ä±n özlem duyduÄŸu, gerçekleÅŸtiremediÄŸi cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini hayata geçiyoruz. Rejim meselesi, diyerek meydanlarda konuÅŸacaklar, kendilerini boÅŸa yormasÄ±n. Rejimin adÄ± belli, cumhuriyet. Milletiyle, üniter yapÄ±sÄ±yla, bölünmez, bir ve beraber cumhuriyet. Biz, iki baÅŸlÄ± yönetim biçimini deÄŸiÅŸtirerek, güçlü meclis yapÄ±sÄ±yla cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± hükümet sistemini getiriyoruz"

BAÅžBAKAN'DAN BOZKURT Ä°ÅžARETÄ°

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda bir ara, bozkurt iÅŸareti yaparak, grup toplantÄ±sÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± salondaki ziyaretçilere seslendi. YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Milliyetçi ve ülkücü kardeÅŸlerim, 'Önce memleketim, önce milletim' dediler ve birlikte yola çÄ±ktÄ±k. NasÄ±l unuturuz?" dedi.