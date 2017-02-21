Rus bakan komÅŸularÄ±nÄ±zla her durumda barÄ±ÅŸ ve uzlaÅŸÄ± iÃ§inde yaÅŸamanÄ±z gerekiyor

Rus bakan Åžoygu, TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkileri hakkÄ±nda konuÅŸarak, "KomÅŸularÄ±nÄ±zÄ± seÃ§emezsiniz. KomÅŸularÄ±nÄ±zla her durumda yaÅŸamanÄ±z gerekiyor ve en iyisi barÄ±ÅŸ ve uzlaÅŸÄ± iÃ§inde yaÅŸamak" dedi.

Moskova'daki bir üniversitede düzenlenen panelde konuÅŸan Rusya Savunma BakanÄ± Sergey Åžoygu, Türkiye-Rusya iÅŸbirliÄŸinin bölgesel istikrarÄ±n desteklenmesi açÄ±sÄ±ndan önemli olduÄŸunu belirtti. Åžoygu, Türkiye ile askeri teknik iÅŸbirliÄŸi alanÄ±nda büyük bir çalÄ±ÅŸma yürütüldüÄŸünü ve bunun iki ülke yönetimi tarafÄ±ndan desteklendiÄŸini söyledi. Rus Bakan, Türkiye'nin terörle mücadele koalisyonu kurulmasÄ± konusunda NATO'ya öncülük edebileceÄŸini savundu. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MEvlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, bugün KÄ±brÄ±s'ta Türkiye ve Rusya'nÄ±n S-400 hava savunma sistemlerine iliÅŸkin yürüttüÄŸü görüÅŸmeler hakkÄ±ndaki bir soruya ise, "S-400 hava savunma sistemi ile ilgili görüÅŸmelerimiz olumlu bir ÅŸekilde seyrediyor." yanÄ±tÄ±nÄ± vermiÅŸti.

"ABD Ä°LE ESKÄ° YAPICI Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERE DÖNEBÄ°LÄ°RÄ°Z"

ABD ve Rusya'nÄ±n askeri iÅŸbirliÄŸine Rakka'da baÅŸlayabileceÄŸini anlatan Åžoygu, "Bizim görevimiz çabalarÄ±mÄ±zÄ± birleÅŸtirmek. Bunun için imkanÄ±mÄ±z var. Bizim için tek bir düÅŸman var, o da uluslararasÄ± terörizm. DünyayÄ± korkutmayÄ± bÄ±rakarak, (ABD ile) 5-7 yÄ±l önce var olan yapÄ±cÄ± iÅŸbirliÄŸini tekrar kurmalÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±. Åžoygu, NATO ile küresel güvenlik konularÄ±nda diyaloÄŸa hazÄ±r olduklarÄ±na vurgu yaparak, Rusya ve NATO'nun uluslararasÄ± terörizmle mücadelede baÅŸarÄ± saÄŸlayabileceÄŸini kaydetti.

"NATO'NUN SINIRLARIMIZDAKÄ° FAALÄ°YETLERÄ° ARTTI"

Ancak NATO'nun her türlü iÅŸbirliÄŸini reddederek Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki askeri varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rmaya devam ettiÄŸini savunan Åžoygu, "Son dönemlerde NATO'nun Rusya sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki tatbikatlarÄ± ve istihbarat faaliyetleri arttÄ±. Son 10 yÄ±lda sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±zda keÅŸif uçuÅŸu sayÄ±sÄ± 3 kat arttÄ±" diye konuÅŸtu. AyrÄ±ca Åžoygu, Rusya'nÄ±n dünya silah ihracatÄ±nda ikinci sÄ±rada olduÄŸunu belirterek, 60'tan fazla ülkeye yaklaÅŸÄ±k 15 milyar dolarlÄ±k silah satÄ±ÅŸÄ± gerçekleÅŸtirdikleri bilgisini paylaÅŸtÄ±.