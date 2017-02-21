Ã‡avuÅŸoÄŸlu Obama yÃ¶netimi YPG ile Ã§alÄ±ÅŸarak yÄ±lanla aynÄ± yataÄŸa girdi

DÄ±ÅŸiÅŸler BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ile ortak basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ± dÃ¼zenledi. Hedefinde DEAÅž ve ABD'nin eski yÃ¶netimi vardÄ±.

Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ± ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mevlüt ÇavuÅŸoÄŸlu, LefkoÅŸa'da yaptÄ±klarÄ± baÅŸbaÅŸa ve heyetlerarasÄ± görüÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Rakka operasyonu hazÄ±rlÄ±klarÄ±na iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan ÇavuÅŸoÄŸlu, FÄ±rat KalkanÄ± harekatÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± ÅŸekilde devam ettiÄŸini belirtti. El Bab'Ä±n tamamen kuÅŸatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kentte ilerlemelerin devam ettiÄŸini dile getiren ÇavuÅŸoÄŸlu, bölgeye bugüne kadar Türkiye'den 45 bin Suriyelinin geri döndüÄŸünü ifade etti.ÇavuÅŸoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n bahsettiÄŸi terörden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ güvenli bölgenin kendiliÄŸinden tesis edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti.

"EL BAB'DAN SONRA HEDEF RAKKA"

El-Bab'tan sonra hedefin Rakka olduÄŸunu belirten ÇavuÅŸoÄŸlu, "Bizim tutumumuz son derece nettir. Araziyi ve Suriye'yi biliyoruz. Suriye halkÄ± bizim kardeÅŸimizdir. YanlÄ±ÅŸ adÄ±mlardan vazgeçmemiz lazÄ±m" dedi .ABD'yi de Obama dönemindeki tutumundan dolayÄ± eleÅŸtiren ÇavuÅŸoÄŸlu "Her ÅŸeyden önce DEAÅž'e karÅŸÄ±, YPG-PKK gibi bir terör örgütüyle hareket etmek yÄ±lanla yataÄŸa girmek demektir. DolayÄ±sÄ±yla ABD'li dostlarÄ±mÄ±za, yeni yönetime bir önceki yönetimim yaptÄ±ÄŸÄ± vahim hatalardan dönmesini istedik." ifadelerini kullandÄ±. DEAÅž'Ä± yenmek için bir terör örgütüne bel baÄŸlamak zorunda olmadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren ÇavuÅŸoÄŸlu, "Kaolisyonun içerisinde 65 ülke var. Öne çÄ±kan ve aktif katkÄ± saÄŸlayan ülkelere bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Almanya, Türkiye, Fransa, Ä°ngiltere, Amerika, Suudi Arabistan, yer yer Katar. Bu ülkelerin özel kuvvetleri yok mu? Var. IlÄ±mlÄ± muhalif var mÄ±? Var. Hepsi yerel insanlar. Yüzde 99 Sünni Arap olan bir ÅŸehre Åžii milisleri sokmak çok tehlikelidir. O yüzden HaÅŸdi Åžabi, Musul'a bugüne kadar kadar sokulmadÄ±. PKK terör örgütünü YPG terör örgütünü sokmak da o kadar tehlikelidir. Bunun altÄ±nÄ± çiziyoruz. Ä°ki ÅŸeytan arasÄ±nda oradaki insanlarÄ± tercih yapmaya zorlamayÄ±n." diye konuÅŸtu.