Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/02/2017 19:35

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken tutuklandÄ±


DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce tutuklanan daha sonra serbest kalan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken tutuklandÄ±.

DiyarbakÄ±r'da terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda açÄ±lan davada verilen tahliye kararÄ±na itiraz edilen ve gözaltÄ±na alÄ±nan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken, Ankara'da tutuklandÄ±.HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili ve Grup BaÅŸkanvekili Ä°dris Baluken, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca talimatla ifadesinin alÄ±ndÄ±. Baluken daha sonra tutuklandÄ±.

 

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HDP lideri Selahattin DemirtaÅŸ'a 5 ay daha hapis cezasÄ±

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