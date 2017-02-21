HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken tutuklandÄ±

Rus bakan Åžoygu, TÃ¼rkiye-Rusya iliÅŸkileri hakkÄ±nda konuÅŸarak, "KomÅŸularÄ±nÄ±zÄ± seÃ§emezsiniz. KomÅŸularÄ±nÄ±zla her durumda yaÅŸamanÄ±z gerekiyor ve en iyisi barÄ±ÅŸ ve uzlaÅŸÄ± iÃ§inde yaÅŸamak" dedi.