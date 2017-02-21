DiyarbakÄ±r'da terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda daha Ã¶nce tutuklanan daha sonra serbest kalan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken tutuklandÄ±.
DiyarbakÄ±r'da terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda açÄ±lan davada verilen tahliye kararÄ±na itiraz edilen ve gözaltÄ±na alÄ±nan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Ä°dris Baluken, Ankara'da tutuklandÄ±.HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili ve Grup BaÅŸkanvekili Ä°dris Baluken, Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SaÄŸlÄ±k kontrolünün ardÄ±ndan Ankara Emniyet MüdürlüÄŸüne götürülen Baluken'in, dosya kapsamÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca talimatla ifadesinin alÄ±ndÄ±. Baluken daha sonra tutuklandÄ±.