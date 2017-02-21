HDP lideri Selahattin DemirtaÅŸ'a 5 ay daha hapis cezasÄ±

Tutuklu bulunan HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ terÃ¶r soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda "TÃ¼rk milletini, TÃ¼rkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±" gerekÃ§esiyle 5 ay daha hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ± aynÄ± zamanda seÃ§me seÃ§ilme hakkÄ±ndan mahrum edildi.

DoÄŸubayazÄ±t 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±na, baÅŸka bir suçtan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli KapalÄ± Cezainfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan DemirtaÅŸ Sesli ve Görüntülü BiliÅŸim Sistemi (SEGBÄ°S) üzerinden katÄ±ldÄ±. SanÄ±k avukatlarÄ± Fatma Mebuse Tekay, Murat Engin ve Yasemin Dora Åžeker'in de DemirtaÅŸ'Ä±n yanÄ±nda SEGBÄ°S üzerinden katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, diÄŸer avukatÄ± Olcay Öztürk de hazÄ±r bulundu. HDP AÄŸrÄ± Milletvekili Berdan Öztürk ve HDP AÄŸrÄ± Ä°l BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz Dursun'un yanÄ± sÄ±ra partililer de duruÅŸmayÄ± izledi.

YARGILANMANIN DURDURULMASINI Ä°STEDÄ°

Kimlik tespiti yapÄ±lan DemirtaÅŸ, evli ve 2 çocuk babasÄ± olduÄŸunu belirterek, mesleÄŸinin avukatlÄ±k olduÄŸunu ve aylÄ±k düzenli bir gelirinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Ä°ddianamenin okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan savunmasÄ±na geçilen DemirtaÅŸ, dokunulmazlÄ±klarÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n Anayasa'nÄ±n 83/2 maddesi uyarÄ±nca yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunarak, milletvekillerinin kendini savunma hakkÄ±nÄ±n elinde alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.DemirtaÅŸ, dokunulmazlÄ±klarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± hususunun Anayasa Mahkemesine getirilmesini talep ederek, hakkÄ±ndaki yargÄ±lamanÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istedi.Mahkeme ise sanÄ±ÄŸÄ±n bu talebini usul ve yasaya uygun olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle reddederek savunmasÄ±na geçti.

DEMÄ°RTAÅž, SON SÖZÜNDE BERAATINI TALEP ETTÄ°

SavunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan son sözü sorulan DemirtaÅŸ, "Önceki beyanlarÄ±mÄ± tekrar ederim. Mahkemenizin kararÄ± emsal karar olacaktÄ±r. YargÄ±nÄ±n özgürce karar verebildiÄŸini gösterir bir karar olmasÄ±nÄ± diliyor ve savunmam kapsamÄ±nda beraatÄ±mÄ± talep ediyorum." dedi.DavayÄ± karara baÄŸlayan mahkeme ise DemirtaÅŸ'Ä± TCK'nÄ±n 301/1 maddesi uyarÄ±nca önce "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aÅŸaÄŸÄ±lamak suretiyle Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin kurum ve organlarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±" gerekçesiyle önce 6 ay hapse çarptÄ±rdÄ±. Mahkeme, sanÄ±ÄŸÄ±n geçmiÅŸi, sosyal iliÅŸkileri, fiilden sonraki ve yargÄ±lama sürecindeki davranÄ±ÅŸlarÄ± ve verilen cezanÄ±n sanÄ±ÄŸÄ±n geleceÄŸi üzerindeki etkileri dikkate alarak, DemirtaÅŸ'Ä±n hapis cezasÄ±nÄ± 5 aya indirdi.

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