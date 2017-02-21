MHP'li Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin SÃ¶zlÃ¼'ye 5 yÄ±l hapis istemi

Adana BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin SÃ¶zlÃ¼ "rÃ¼ÅŸvet almak ve vermek" suÃ§undan aÃ§Ä±lan dava kapsamÄ±nda 5 yÄ±l hapis cezasÄ± aldÄ±.

Adana 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesindeki karar duruÅŸmasÄ±na, tamamÄ± tutuksuz sanÄ±klardan BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Sözlü ile Mehmet Boran, Mustafa Hakan Aslan, Haluk Boran, Hüseyin Güçüm, Ömer AydÄ±n, Mehmet Åžahin, Burak Ä°nceoÄŸlu ve Kutfedi KÄ±lÄ±nç ile avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±. DiÄŸer tutuksuz sanÄ±klar ise duruÅŸmaya gelmedi. Mahkeme baÅŸkanÄ±, karar için mahkeme savcÄ±sÄ±na mütalaasÄ±nÄ± sordu. SavcÄ±, eski mütalaasÄ±nÄ± tekrarlayÄ±p sanÄ±klarÄ±n "edimin ifasÄ±na fesat karÄ±ÅŸtÄ±rma, rüÅŸvet almak, vermek ve rüÅŸvete aracÄ±lÄ±k yapmak" 7 ile 19 yÄ±l arasÄ±nda hapis cezasÄ±yla cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±nÄ± istedi.Daha sonra sanÄ±k avukatlarÄ± esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ±nÄ± yaptÄ±. BazÄ± avukatlar ise yeniden bilirkiÅŸi raporu aldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, karar verilecekse 16 Nisan'dan sonra verilmesini talep eti. Mahkeme heyeti avukatlarÄ±n taleplerini reddederek sanÄ±klara savunmalarÄ± için söz verdi.

BAÅžKAN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDÄ°

BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Sözlü, kendisine komplo kurulduÄŸunu iddia ederek "Bana yapÄ±lanlar La Fontaine masalÄ±ndaki kurt kuzu misali. Siyaseten bizi yemek istiyorlar. Mahkemeyi aracÄ± kullanÄ±yorlar. BulunduÄŸum yerde muktedir olmayÄ±ÅŸlarÄ±ndan dolayÄ± illegal yollara baÅŸvurmuÅŸlardÄ±r. Ceza müeyyidesi uygulanÄ±rsa ben da vatandaÅŸ olarak sizlerden davacÄ± olacaÄŸÄ±m. Yüksek idealleri olan birisiyim. Hiçbir ÅŸeyden korkmuyorum. BaÅŸÄ±m dik. Aleyhimde karar çÄ±karsa hukuki olarak yoluma devam edeceÄŸim. SoruÅŸturma görmemiÅŸ, hüküm giymemiÅŸ insanÄ±m. Hep alÄ±n terimle, bileÄŸimin hakkÄ±yla gelmiÅŸim. Hem kendim hem de arkadaÅŸlarÄ±m için beraatimizi istiyorum." ifadesini kullandÄ±.