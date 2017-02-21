Ana Sayfa | SÄ°YASET 21/02/2017 20:04

AKP'li vekilden mahkeme baÅŸkanlarÄ±na Ã§aÄŸrÄ± FETÃ–'cÃ¼lerin hepsi tek tip giydirilmeli


FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± hakkÄ±nda konuÅŸan AK Parti Ä°stanbul milletvekili Metin KÃ¼lÃ¼nk, "FETÃ–'den sorgulanan kiÅŸiler takÄ±m elbise kravat iÃ§erisinde. Bu nedenle millete ÅŸirin gÃ¶zÃ¼kme fotoÄŸraflarÄ±na izin verilmemelidir. BunlarÄ±n hepsine tek tip elbise giydirilmelidir.

AK Parti Ä°stanbul milletvekili Metin Külünk, KÄ±rÅŸehir'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda FETÖ soruÅŸturmalarÄ±na bakan mahkeme baÅŸkanlarÄ±na çaÄŸrÄ±da bulundu. KÄ±rÅŸehir Ä°mam-Hatip Lisesi MezunlarÄ± ve MensuplarÄ± DerneÄŸi (KÄ°MDER) tarafÄ±ndan organize edilen konferansta konuÅŸan Külünk, FETÖ yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n tarihsel sürecini anlatarak milletin uyanÄ±k olmasÄ±nÄ± istedi.Türkiye'de istikbali çalmak isteyen FETÖ'nün elemanlarÄ±nÄ±n mahkemelerde normal kurallarla takÄ±m elbise ile olmamasÄ± gerektiÄŸini ÅŸöyle anlattÄ±: "Bu örgüt bizim istikbalimizi çalacaktÄ±. Bu örgüt bir iÅŸgalci örgüttür. Bu iÅŸgalci örgüte normal artlarda kurallarla mahkemelerde takÄ±m elbise kravat içerisindeki bu millete ÅŸirin gözükme fotoÄŸraflarÄ±na izin verilmemelidir. BunlarÄ±n hepsine tek tip elbise giydirilmelidir. Bu milletin adalet duygusunu istismar ederek bu milletin duygularÄ± üzerinden psikolojik operasyon yapmalarÄ±na izin verilmemelidir. O gece baÅŸarÄ±lÄ± olsalardÄ± bu ülkede nüfusun yüzde 25'i yoktu."

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