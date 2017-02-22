HDP Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Mahfuz GÃ¼leryÃ¼z gÃ¶zaltÄ±nda

HDP Ä°zmir Ä°l BaÅŸkanÄ± Mahfuz GÃ¼leryÃ¼z Ä°zmir'de polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

AlÄ±nan bilgiye göre, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi ekipleri, Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatÄ± doÄŸrultusunda HDP il yöneticileri ve parti üyelerinin dün Alsancak KÄ±brÄ±s Åžehitleri Caddesi'nde yaptÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±yla ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Terör örgütü PKK propagandasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürülen Güleryüz ve iki yönetici polis tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±narak ifadelerinin alÄ±nmasÄ± için Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesine götürüldü.