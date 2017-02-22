SavcÄ± Sayan kalp krizi geÃ§irdi Sayan'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son durum

Ankara'da kÃ¶y toplantÄ±sÄ±nda kalp krizi geÃ§irdikten sonra acil hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve anjio yapÄ±lan SavcÄ± Sayan'Ä±n yoÄŸun bakÄ±mda olduÄŸu sÃ¶ylendi.

Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü derneÄŸinin toplantÄ±sÄ±n da kalp krizi geçiren SavcÄ± Sayan, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sayan, ilk müdahalenin ardÄ±ndan üniversite hastanesine sevk edildi.YapÄ±lan açÄ±kalamaya göre gerekli tetkikler sonucunda Sayan'a anjio yapÄ±ldÄ±. Sayan'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±kalamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "Åžu anda üniversite hastanesi yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tedavisine devam edilmektedir. SaÄŸlÄ±k durumu iyi olup sevenlerine ve kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur"