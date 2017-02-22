Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/02/2017 09:17

SavcÄ± Sayan kalp krizi geÃ§irdi Sayan'Ä±n saÄŸlÄ±k durumuyla ilgili son durum


Ankara'da kÃ¶y toplantÄ±sÄ±nda kalp krizi geÃ§irdikten sonra acil hastaneye kaldÄ±rÄ±lan ve anjio yapÄ±lan SavcÄ± Sayan'Ä±n yoÄŸun bakÄ±mda olduÄŸu sÃ¶ylendi.

Ankara'da Erzurum Karacasuyu köyü derneÄŸinin toplantÄ±sÄ±n da kalp krizi geçiren SavcÄ± Sayan, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Sayan, ilk müdahalenin ardÄ±ndan üniversite hastanesine sevk edildi.YapÄ±lan açÄ±kalamaya göre gerekli tetkikler sonucunda Sayan'a anjio yapÄ±ldÄ±. Sayan'Ä±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±kalamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "Åžu anda üniversite hastanesi yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tedavisine devam edilmektedir. SaÄŸlÄ±k durumu iyi olup sevenlerine ve kamuoyuna saygÄ±yla duyurulur"

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HalaÃ§oÄŸlu'ndan BahÃ§eli'ye flaÅŸ parti aÃ§Ä±klamasÄ±

MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin "Parti kurup karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±n da boyunuzun Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶relim" sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k MHP'li muhaliflerden Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, "Neden parti kuralÄ±m ki? Biz genel merkeze tepkiliyiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse biz yaparÄ±z

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ABD'nin TÃ¼rkiye'ye MÃ¼nbiÃ§ konusunda destek vermesini deÄŸerlendirerek, "ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse, TÃ¼rkiye bu operasyonu deÄŸerlendirecektir. Rakka operasyonunu da etkileyecek bir konu bu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan VatandaÅŸtan ricam 18 maddeyi tek tek okusun

Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandumla iliÅŸkili olarak konuÅŸtu. KarÅŸÄ± Ã§Ä±kanlarÄ±n referandum maddelerini farklÄ± taraflara Ã§ektiÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi 18 maddeden oluÅŸuyor. VatandaÅŸlardan ricam bu 18 maddeyi tek tek elinize alÄ±n okuyun." dedi.