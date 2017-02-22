Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/02/2017 09:37

SandÄ±ÄŸa gitmeden Ã¶nce bunlarÄ± mutlaka yapÄ±n

YSK

16 N,san 2017 tarihinde yapÄ±lacak referandum Ã¶ncesi seÃ§menlere Ã¶nemli bir uyarÄ± yapÄ±ldÄ±

Adres beyanÄ± hatalÄ± olanlar 25 Åžubat Cumartesi gününe kadar yerel saatle 08.30-16.30 arasÄ±nda, 26 Åžubat pazar günü yerel saatle 15.00’e kadar itiraz edebilir Konsolosluklar hafta sonu, yani 25-26 Åžubat günleri de açÄ±k olacak ve randevu ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n, sadece adres beyanÄ±nda bulunmak isteyen vatandaÅŸlara hizmet verecek. KayÄ±tlarÄ±n düzeltilmesi için posta ile yapÄ±lacak itirazlar dikkate alÄ±nmayacak.

Ä°LK OYLAR 27 MART’TA ATILIYOR

YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü 18 Åžubat 2017 Cumartesi günü TSÄ° 08.00 ’de YSK’nÄ±n internet sitesinde ilan edilmiÅŸti. Türkiye’de 16 Nisan’da yapÄ±lacak Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Halk OylamasÄ± için yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki seçmenler 27 Mart Pazartesi günü oy kullanmaya baÅŸlayacak ve oylama 9 Nisan Pazar günü sona erecek. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda kurulacak sandÄ±klarda oy kullanma saatleri hafta içi ve hafta sonu yerel saat ile 09.00-21.00 olarak belirlendi. Gümrük kapÄ±larÄ±nda ise oy verme iÅŸlemi 27 Mart Pazartesi günü baÅŸlayacak ve 16 Nisan Pazar günü sona erecek.

EN YAKIN YERDEKÄ° SANDIÄžA GÄ°DEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

YSK, 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayÄ±lÄ± karar ile YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü’ne kayÄ±tlÄ± bulunan seçmenlerin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde oy kullanmalarÄ± yönünde bir sÄ±nÄ±rlandÄ±rma bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oy verme günlerinde bulunduklarÄ± yerlere en yakÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ± seçim mahallinde oy kullanabileceklerine karar verildiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


HalaÃ§oÄŸlu'ndan BahÃ§eli'ye flaÅŸ parti aÃ§Ä±klamasÄ±

MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin "Parti kurup karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±n da boyunuzun Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶relim" sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k MHP'li muhaliflerden Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, "Neden parti kuralÄ±m ki? Biz genel merkeze tepkiliyiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse biz yaparÄ±z

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ABD'nin TÃ¼rkiye'ye MÃ¼nbiÃ§ konusunda destek vermesini deÄŸerlendirerek, "ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse, TÃ¼rkiye bu operasyonu deÄŸerlendirecektir. Rakka operasyonunu da etkileyecek bir konu bu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan VatandaÅŸtan ricam 18 maddeyi tek tek okusun

Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandumla iliÅŸkili olarak konuÅŸtu. KarÅŸÄ± Ã§Ä±kanlarÄ±n referandum maddelerini farklÄ± taraflara Ã§ektiÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi 18 maddeden oluÅŸuyor. VatandaÅŸlardan ricam bu 18 maddeyi tek tek elinize alÄ±n okuyun." dedi.