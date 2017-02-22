SandÄ±ÄŸa gitmeden Ã¶nce bunlarÄ± mutlaka yapÄ±n

16 N,san 2017 tarihinde yapÄ±lacak referandum Ã¶ncesi seÃ§menlere Ã¶nemli bir uyarÄ± yapÄ±ldÄ±

Adres beyanÄ± hatalÄ± olanlar 25 Åžubat Cumartesi gününe kadar yerel saatle 08.30-16.30 arasÄ±nda, 26 Åžubat pazar günü yerel saatle 15.00’e kadar itiraz edebilir Konsolosluklar hafta sonu, yani 25-26 Åžubat günleri de açÄ±k olacak ve randevu ÅŸartÄ± aranmaksÄ±zÄ±n, sadece adres beyanÄ±nda bulunmak isteyen vatandaÅŸlara hizmet verecek. KayÄ±tlarÄ±n düzeltilmesi için posta ile yapÄ±lacak itirazlar dikkate alÄ±nmayacak.

Ä°LK OYLAR 27 MART’TA ATILIYOR

YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü 18 Åžubat 2017 Cumartesi günü TSÄ° 08.00 ’de YSK’nÄ±n internet sitesinde ilan edilmiÅŸti. Türkiye’de 16 Nisan’da yapÄ±lacak Anayasa DeÄŸiÅŸikliÄŸi Halk OylamasÄ± için yurtdÄ±ÅŸÄ±ndaki seçmenler 27 Mart Pazartesi günü oy kullanmaya baÅŸlayacak ve oylama 9 Nisan Pazar günü sona erecek. YurtdÄ±ÅŸÄ±nda kurulacak sandÄ±klarda oy kullanma saatleri hafta içi ve hafta sonu yerel saat ile 09.00-21.00 olarak belirlendi. Gümrük kapÄ±larÄ±nda ise oy verme iÅŸlemi 27 Mart Pazartesi günü baÅŸlayacak ve 16 Nisan Pazar günü sona erecek.

EN YAKIN YERDEKÄ° SANDIÄžA GÄ°DEBÄ°LÄ°RSÄ°NÄ°Z

YSK, 12 Ocak 2017 tarih ve 27 sayÄ±lÄ± karar ile YurtdÄ±ÅŸÄ± Seçmen KütüÄŸü’ne kayÄ±tlÄ± bulunan seçmenlerin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± temsilciliklerde oy kullanmalarÄ± yönünde bir sÄ±nÄ±rlandÄ±rma bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, oy verme günlerinde bulunduklarÄ± yerlere en yakÄ±n yurtdÄ±ÅŸÄ± seçim mahallinde oy kullanabileceklerine karar verildiÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.