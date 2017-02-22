5 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± MHP'li belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n o sÃ¶zÃ¼ne soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

RÃ¼ÅŸvet almak ve vermek suÃ§undan 5 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lan MHP'li BaÅŸkan HÃ¼seyin SÃ¶zlÃ¼'nÃ¼n adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda mahkeme baÅŸkanÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zler iÃ§in hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

AçÄ±klamada, duruÅŸma çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda sanÄ±k Hüseyin Sözlü'nün, Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ve Mahkeme BaÅŸkanÄ±nÄ± hedef alan açÄ±klamalar yaptÄ±ÄŸÄ±, mahkemenin gerekçeli kararÄ± henüz açÄ±klanmamasÄ±na raÄŸmen BaÅŸsavcÄ± ve Mahkeme BaÅŸkanÄ±nÄ±n kiÅŸilik haklarÄ±na, onur ve saygÄ±nlÄ±klarÄ±na açÄ±kça saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu aktarÄ±ldÄ±.DuruÅŸma sonrasÄ± açÄ±klama yapan Hüseyin Sözlü, "Ä°çi boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸ bir bilirkiÅŸi raporu ki bilirkiÅŸi raporuna imza atanlar bunu aslÄ±nda bilerek yapmadÄ±klarÄ±nÄ± itiraf ettiler duruÅŸmada. AçÄ±k ve net söylüyorum. Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Ali Yeldan, 2 hafta önce Ottoman Otel'de AK Parti Adana Ä°l BaÅŸkanÄ± Fikret Yeni ile tatil yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Yeni, onun telkinleriyle Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nda temizlik hareketinin görüÅŸmelerini yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Mahkemenin baÅŸkanÄ± Eray DoÄŸan, referandumdan sonra FETÖ'cüler tarafÄ±ndan kurulan özel mahkemelerin baÅŸkanlarÄ±ndan kalanlardan bir tanesidir ve kendi meslektaÅŸlarÄ± bilir ki çocuklarÄ±nÄ± orada okuttuÄŸu için korkan, aciz bir adamdÄ±r. Ya talimatlarla bunu yaptÄ± ya da baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ± devam ediyor. Mücadelemiz bitmedi. Hiç kimse endiÅŸeye kapÄ±lmasÄ±n." demiÅŸti.

Ä°DDÄ°ALARLA Ä°LGÄ°LÄ° AÇIKLAMA YAPILDI

Ä°leri sürülen iddialarÄ±n tamamen asÄ±lsÄ±z, hayal ürünü ve kurgudan ibaret olduÄŸu belirtilen açÄ±klamada, ÅŸunlar kaydedildi: Adana 6. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde 20 Åžubat 2017 SalÄ± günü görülmekte olan "Adana BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hüseyin Sözlü ve 14 sanÄ±k hakkÄ±nda 'Edimin Ä°fasÄ±na Fesat KarÄ±ÅŸtÄ±rmak' ve RüÅŸvet almak' suçlarÄ±ndan yapÄ±lan yargÄ±lama sonucunda, Hüseyin Sözlü ve diÄŸer bir kÄ±sÄ±m sanÄ±klarÄ±n mahkemece cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ±na karar verilmiÅŸtir. Mahkeme çÄ±kÄ±ÅŸÄ±nda sanÄ±k Hüseyin Sözlü, Adana Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± ve Mahkeme BaÅŸkanÄ±nÄ± hedef alan açÄ±klamalar yapmÄ±ÅŸ, mahkemenin gerekçeli kararÄ± henüz açÄ±klanmadan Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ±nÄ±n ve Mahkeme BaÅŸkanÄ±nÄ±n kiÅŸilik haklarÄ±na, onur ve saygÄ±nlÄ±klarÄ±na açÄ±kça saldÄ±rÄ±da bulunmuÅŸtur.