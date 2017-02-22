CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan VatandaÅŸtan ricam 18 maddeyi tek tek okusun

Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandumla iliÅŸkili olarak konuÅŸtu. KarÅŸÄ± Ã§Ä±kanlarÄ±n referandum maddelerini farklÄ± taraflara Ã§ektiÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi 18 maddeden oluÅŸuyor. VatandaÅŸlardan ricam bu 18 maddeyi tek tek elinize alÄ±n okuyun." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sheraton Otel'de Müteahhitler BirliÄŸi Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, Son yÄ±llarda yakÄ±n çok coÄŸrafyamÄ±z çok büyük sÄ±kÄ±ntÄ± içinde. Bu acÄ± gerçeklerin neticesi de kriz bölgesinde faaliyet gösteren iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z olumsuz etkilenmeleridir. Ziyaret ettiÄŸimiz ülkelerde veya Türkiye'ye gelen hükümet baÅŸkanlarÄ±na bu konuda telkinlerimizi yapÄ±yoruz. Çok emek verdik, diÅŸimizle tÄ±rnaÄŸÄ±mÄ±zla çalÄ±ÅŸtÄ±k. 2023 hedeflerine ulaÅŸmak için çok daha büyük baÅŸarÄ±lara imza atacaÄŸÄ±z. Bu günlere kolay gelmedik. Türkiye'yi 14 yÄ±lda 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönem de aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± bir kez daha gösterecek ve dünyanÄ±n en büyük 10 ekonomisi arasÄ±na gireceÄŸiz. 15 Temmuz bir kez daha göstermiÅŸtir ki; öldürmeyen her darbe güçlendirir. Türkiye krizlerden darbelerden güçlenerek çÄ±kmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ bir ülkedir.

"TERÖRLE DÄ°ZE GETÄ°REMEDÄ°LER EKONOMÄ°YLE GETÄ°RMEYE ÇALIÅžIYORLAR"

Son dönemde terörle darbeyle dize getiremedikleri Türkiye'yi ekonomi ile dize getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ekonomide yaÅŸanan dalgalanmalar bölgede yaÅŸanan olaylardan ve psikolojik etkilerinden kaynaklanÄ±yor. Bizim kendi programlarÄ±mÄ±zÄ± uygulamamÄ±z kendi yollarÄ±mÄ±zÄ± açmamÄ±z gerekiyor. Türkiye VarlÄ±k Fonu gibi araçlar iÅŸte bu amaçla hayata geçiriliyor. Suriye'de aktif politika izliyoruz. Irak'ta söz sahibi olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°hracatçÄ±larÄ±mÄ±zla, müteahhitlerimizle yeni yöntemler arÄ±yoruz. Turizmde kÄ±pÄ±rdama görülmeye baÅŸlandÄ±. Ä°stihdam seferberliÄŸine katÄ±lmaya iÅŸverenler destekli olduÄŸunu görüyorum.

"VATANDAÅžLARDAN RÄ°CAM..."

Muhalefet, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini ilgisi olmayan konulara çekerek vatandaÅŸlarÄ±n kafasÄ±nÄ± bulandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi 18 maddeden oluÅŸuyor. VatandaÅŸlardan ricam bu 18 maddeyi tek tek elinize alÄ±n okuyun."