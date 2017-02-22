Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/02/2017 11:18

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan VatandaÅŸtan ricam 18 maddeyi tek tek okusun


Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandumla iliÅŸkili olarak konuÅŸtu. KarÅŸÄ± Ã§Ä±kanlarÄ±n referandum maddelerini farklÄ± taraflara Ã§ektiÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi 18 maddeden oluÅŸuyor. VatandaÅŸlardan ricam bu 18 maddeyi tek tek elinize alÄ±n okuyun." dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Sheraton Otel'de Müteahhitler BirliÄŸi Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açÄ±klamalarda bulundu. ErdoÄŸan, Son yÄ±llarda yakÄ±n çok coÄŸrafyamÄ±z çok büyük sÄ±kÄ±ntÄ± içinde. Bu acÄ± gerçeklerin neticesi de kriz bölgesinde faaliyet gösteren iÅŸ adamlarÄ±mÄ±z olumsuz etkilenmeleridir. Ziyaret ettiÄŸimiz ülkelerde veya Türkiye'ye gelen hükümet baÅŸkanlarÄ±na bu konuda telkinlerimizi yapÄ±yoruz. Çok emek verdik, diÅŸimizle tÄ±rnaÄŸÄ±mÄ±zla çalÄ±ÅŸtÄ±k. 2023 hedeflerine ulaÅŸmak için çok daha büyük baÅŸarÄ±lara imza atacaÄŸÄ±z. Bu günlere kolay gelmedik. Türkiye'yi 14 yÄ±lda 3 kat büyüttük. Önümüzdeki dönem de aynÄ± baÅŸarÄ±yÄ± bir kez daha gösterecek ve dünyanÄ±n en büyük 10 ekonomisi arasÄ±na gireceÄŸiz. 15 Temmuz bir kez daha göstermiÅŸtir ki; öldürmeyen her darbe güçlendirir. Türkiye krizlerden darbelerden güçlenerek çÄ±kmayÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸ bir ülkedir.

"TERÖRLE DÄ°ZE GETÄ°REMEDÄ°LER EKONOMÄ°YLE GETÄ°RMEYE ÇALIÅžIYORLAR"

Son dönemde terörle darbeyle dize getiremedikleri Türkiye'yi ekonomi ile dize getirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ekonomide yaÅŸanan dalgalanmalar bölgede yaÅŸanan olaylardan ve psikolojik etkilerinden kaynaklanÄ±yor. Bizim kendi programlarÄ±mÄ±zÄ± uygulamamÄ±z kendi yollarÄ±mÄ±zÄ± açmamÄ±z gerekiyor. Türkiye VarlÄ±k Fonu gibi araçlar iÅŸte bu amaçla hayata geçiriliyor. Suriye'de aktif politika izliyoruz. Irak'ta söz sahibi olmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Ä°hracatçÄ±larÄ±mÄ±zla, müteahhitlerimizle yeni yöntemler arÄ±yoruz. Turizmde kÄ±pÄ±rdama görülmeye baÅŸlandÄ±. Ä°stihdam seferberliÄŸine katÄ±lmaya iÅŸverenler destekli olduÄŸunu görüyorum.

"VATANDAÅžLARDAN RÄ°CAM..."

Muhalefet, anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸini ilgisi olmayan konulara çekerek vatandaÅŸlarÄ±n kafasÄ±nÄ± bulandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi 18 maddeden oluÅŸuyor. VatandaÅŸlardan ricam bu 18 maddeyi tek tek elinize alÄ±n okuyun."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse biz yaparÄ±z

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ABD'nin TÃ¼rkiye'ye MÃ¼nbiÃ§ konusunda destek vermesini deÄŸerlendirerek, "ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse, TÃ¼rkiye bu operasyonu deÄŸerlendirecektir. Rakka operasyonunu da etkileyecek bir konu bu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.


5 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± MHP'li belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n o sÃ¶zÃ¼ne soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

RÃ¼ÅŸvet almak ve vermek suÃ§undan 5 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lan MHP'li BaÅŸkan HÃ¼seyin SÃ¶zlÃ¼'nÃ¼n adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda mahkeme baÅŸkanÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zler iÃ§in hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

YSK

SandÄ±ÄŸa gitmeden Ã¶nce bunlarÄ± mutlaka yapÄ±n

16 N,san 2017 tarihinde yapÄ±lacak referandum Ã¶ncesi seÃ§menlere Ã¶nemli bir uyarÄ± yapÄ±ldÄ±