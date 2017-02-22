Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse biz yaparÄ±z

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ABD'nin TÃ¼rkiye'ye MÃ¼nbiÃ§ konusunda destek vermesini deÄŸerlendirerek, "ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse, TÃ¼rkiye bu operasyonu deÄŸerlendirecektir. Rakka operasyonunu da etkileyecek bir konu bu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± NTV yayÄ±nÄ±nda gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu. Bakan IÅŸÄ±k'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle: "El Bab'da operasyon bitti, ama temizlik sürüyor. Rakka da kritik bir kent. DabÄ±k ve Musul da aynÄ± ÅŸekilde önemli kentler DEAÅž için. ABD, Rakka'daki DEAÅž hareketliliÄŸini biliyor. Biz Türkiye olarak Ä±srarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Münbiç'ten PKK ve PYD unsurlarÄ±nÄ±n çekilmesi konusunda çalÄ±ÅŸmalar oluyor. ABD'nin Türkiye'ye taahüdü var, bunun üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Rakka'da yanlÄ±ÅŸ aktörlerle doÄŸru sonuç alma ÅŸansÄ±nÄ±z yok. Rakka operasyonunun doÄŸru aktörlerle ve doÄŸru zamanlarda yapÄ±lmasÄ± önemli. YanlÄ±ÅŸ aktörlerle doÄŸru sonuç alma ÅŸansÄ±nÄ±z yok. ABD'ye Ä±srarla 'Rakka operasyonu doÄŸru aktörle yapÄ±n' diyoruz. Türkiye'nin olmazsa olma noktalarÄ±ndan biri Münbiç'te PKK-PYD varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±. Bunu ABD yapmazsa, Türkiye bu operasyonu deÄŸerlendirecektir. Rakka operasyonunu da etkileyecek bir konu bu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.