Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/02/2017 11:25

Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse biz yaparÄ±z


Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, ABD'nin TÃ¼rkiye'ye MÃ¼nbiÃ§ konusunda destek vermesini deÄŸerlendirerek, "ABD PKK'yÄ± MÃ¼nbiÃ§'ten temizlemezse, TÃ¼rkiye bu operasyonu deÄŸerlendirecektir. Rakka operasyonunu da etkileyecek bir konu bu." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Milli Savunma BakanÄ± Fikri IÅŸÄ±k, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± NTV yayÄ±nÄ±nda gündeme iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulundu.  Bakan IÅŸÄ±k'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle: "El Bab'da operasyon bitti, ama temizlik sürüyor. Rakka da kritik bir kent. DabÄ±k ve Musul da aynÄ± ÅŸekilde önemli kentler DEAÅž için. ABD, Rakka'daki DEAÅž hareketliliÄŸini biliyor. Biz Türkiye olarak Ä±srarÄ±mÄ±zÄ± sürdürüyoruz. Münbiç'ten PKK ve PYD unsurlarÄ±nÄ±n çekilmesi konusunda çalÄ±ÅŸmalar oluyor. ABD'nin Türkiye'ye taahüdü var, bunun üzerinde çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Rakka'da yanlÄ±ÅŸ aktörlerle doÄŸru sonuç alma ÅŸansÄ±nÄ±z yok. Rakka operasyonunun doÄŸru aktörlerle ve doÄŸru zamanlarda yapÄ±lmasÄ± önemli. YanlÄ±ÅŸ aktörlerle doÄŸru sonuç alma ÅŸansÄ±nÄ±z yok. ABD'ye Ä±srarla 'Rakka operasyonu doÄŸru aktörle yapÄ±n' diyoruz. Türkiye'nin olmazsa olma noktalarÄ±ndan biri Münbiç'te PKK-PYD varlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±. Bunu ABD yapmazsa, Türkiye bu operasyonu deÄŸerlendirecektir. Rakka operasyonunu da etkileyecek bir konu bu." ÅŸeklinde konuÅŸtu. 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan VatandaÅŸtan ricam 18 maddeyi tek tek okusun

Sheraton Otel'de MÃ¼teahhitler BirliÄŸi Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'nde konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, referandumla iliÅŸkili olarak konuÅŸtu. KarÅŸÄ± Ã§Ä±kanlarÄ±n referandum maddelerini farklÄ± taraflara Ã§ektiÄŸini sÃ¶yleyen ErdoÄŸan, "Anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi 18 maddeden oluÅŸuyor. VatandaÅŸlardan ricam bu 18 maddeyi tek tek elinize alÄ±n okuyun." dedi.


5 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ± MHP'li belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n o sÃ¶zÃ¼ne soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±

RÃ¼ÅŸvet almak ve vermek suÃ§undan 5 yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lan MHP'li BaÅŸkan HÃ¼seyin SÃ¶zlÃ¼'nÃ¼n adliye Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda mahkeme baÅŸkanÄ± iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zler iÃ§in hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±ldÄ±.

YSK

SandÄ±ÄŸa gitmeden Ã¶nce bunlarÄ± mutlaka yapÄ±n

16 N,san 2017 tarihinde yapÄ±lacak referandum Ã¶ncesi seÃ§menlere Ã¶nemli bir uyarÄ± yapÄ±ldÄ±