HalaÃ§oÄŸlu'ndan BahÃ§eli'ye flaÅŸ parti aÃ§Ä±klamasÄ±

MHP lideri Devlet BahÃ§eli'nin "Parti kurup karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±n da boyunuzun Ã¶lÃ§Ã¼sÃ¼nÃ¼ gÃ¶relim" sÃ¶zlerine karÅŸÄ±lÄ±k MHP'li muhaliflerden Yusuf HalaÃ§oÄŸlu, "Neden parti kuralÄ±m ki? Biz genel merkeze tepkiliyiz." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli'nin parti içindeki muhalifler için söylediÄŸi, "Kurmak için uygun zaman kolladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z partinizle karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±kÄ±n da boy ölçünüzü görelim" meydan okumasÄ±na parti içinden yanÄ±t geldi. MHP Kayseri milletvekili Yusuf HalaçoÄŸlu RS FM'de 'Yavuz OÄŸhan'dan Bidebunudinle' programÄ±nda Bahçeli'nin sözlerini yanÄ±tladÄ±."Neden Parti kuralÄ±m ki? Biz partimize ters deÄŸiliz, sadece genel merkezin aldÄ±ÄŸÄ± karara tepkiliyiz. Bir referandum /' title='referandum , 2017 Referandum SonuçlarÄ±'>referandum yapÄ±lÄ±yor, insanlar özgür iradeleriyle evet veya hayÄ±r diyecekler. Kendisi bu güne kadar sürekli olarak hem baÅŸkanlÄ±ÄŸa hem partili cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na hayÄ±r diyordu. Biz ÅŸimdi yine aynÄ± ÅŸeyi söylüyoruz, kendisi evet demeye baÅŸladÄ±. KararÄ± deÄŸiÅŸtiren biz deÄŸiliz ki kendisi. DolayÄ±sÄ±yla biz neden kendi partimizden ayrÄ±lalÄ±m?"

"PARTÄ° KURMA HEVESLÄ°SÄ° DEÄžÄ°LÄ°Z"

HalaçoÄŸlu, ihraç edilseler de parti kurma niyetlisi olmadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek ÅŸöyle konuÅŸtu: "Edebilirler, onun için baÅŸvursunlar. Ama biz kendimiz ayrÄ±lmayÄ± falan düÅŸünmüyoruz. OnlarÄ±n ellerinde yetki ve tüzük var. TüzüÄŸe uymasa bile ihraç edebilirler, ihraç etsinler. Ama biz bir parti kurmak heveslisi veya niyetlisi deÄŸiliz. Bizim buradaki kararÄ±mÄ±z, hayÄ±r derken bu anayasanÄ±n, Türkiye'ye demokratik hukuk sistemi ve parlamenter sistemden koparacaÄŸÄ±nÄ± ve tek adam yönetimine götürdüÄŸünü söylüyoruz. Bunun hangi sebeple olmayacaÄŸÄ±nÄ± bize kimse izah edemiyor. Sadece 'HayÄ±r' diyenleri bir ÅŸekilde terör örgütleriyle suçluyorlar. Bana ne kim ne derse desin. Benim aklÄ±m var fikrim var. SöylediÄŸim ÅŸey tamamen anayasadaki maddeleri göz önüne alarak, tahlilde bulunarak yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir sonuçtur. Halk da bunu söylüyor. DünyanÄ±n neresinde görülmüÅŸ ki terör örgütleri parlamenter demokratik sistemi savunsun?" ÅŸeklinde konuÅŸtu.