CHP'li BÃ¶ke Ã§ok hayÄ±rlÄ± bir geleceÄŸin kapÄ±sÄ± aralanÄ±yor dedi

CHP Merkez YÃ¶netim Kurulu (MYK), Genel BaÅŸkan Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, parti genel merkezinde toplandÄ±

ToplantÄ± sonrasÄ±nda MYK'ya iliÅŸkin açÄ±klamada bulunan CHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n, partisinin dünkü grup toplantÄ±sÄ±nda "bozkurt" iÅŸareti yapmasÄ±na iliÅŸkin, "Siyaset dediÄŸiniz ÅŸey, eÄŸer sürekli bir kitleye mesaj vermek üzerinden yapÄ±lÄ±rsa, öyle kafa karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klarÄ±nÄ±n olmasÄ± ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± deÄŸil. Siyasetin bir derdi olmalÄ±. O da vatandaÅŸÄ±n kimliÄŸinden baÄŸÄ±msÄ±z olarak sorunlarÄ±nÄ± çözmek olmalÄ±." ifadelerini kullandÄ±.

Halk oylamasÄ±na 53 gün kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Böke, ülke genelinde "hayÄ±r" deme iradesinin güçlendiÄŸini her alanda gördüklerini belirterek, "Türkiye, daha aydÄ±nlÄ±k günlere doÄŸru hÄ±zla yol alÄ±yor. Çok hayÄ±rlÄ± bir geleceÄŸin kapÄ±sÄ± aralanÄ±yor." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Bu tehditler bizi yÄ±ldÄ±ramaz"

Ä°stanbul'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon yayÄ±nÄ± sÄ±rasÄ±nda, kendisine yönelik gelen bir tehdit telefonu nedeniyle polis ekipleri tarafÄ±ndan havalimanÄ±na götürüldüÄŸünün hatÄ±rlatÄ±lmasÄ± ve ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Böke, ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Bugün yaÅŸatÄ±lÄ±yor olan korku iklimi kendi sesini özgürce çÄ±karmak isteyen milyonlara uygulanÄ±yor. Åžunun unutulmamasÄ± gerek, biz demirden korksak trene binmezdik. Biz, çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸine dair bir endiÅŸemiz olmasa siyasete girmezdik. Bu tehditler bizi yÄ±ldÄ±ramaz."

"Milletin evladÄ±yla kimsenin kahramanlÄ±k hikayesi yazmaya hakkÄ± yok"

Halk oylamasÄ± öncesi kahramanlÄ±k hikayelerinin anlatÄ±lmasÄ± dönemine yeniden girildiÄŸine deÄŸinen Böke, "Milletin evladÄ±yla kimsenin kahramanlÄ±k hikayesi yazmaya hakkÄ± yok. El Bab'ta 68 evladÄ±mÄ±z ÅŸehit olmuÅŸken, ÅŸimdi de çocuklarÄ±mÄ±zÄ± birilerinin jandarmasÄ± yapÄ±p Rakka'ya göndermeye kalkÄ±yorlar. Türkiye'yi bir kez daha iç siyasete malzeme etmek adÄ±na Suriye bataklÄ±ÄŸÄ±na gömmeye devam ediyorlar. Bu milletin evlatlarÄ±nÄ±n canÄ± bu kadar ucuz deÄŸil." diye konuÅŸtu.

"Torbadan skandal çÄ±ktÄ±"

TBMM Genel Kurulunda bir torba yasa teklifinin görüÅŸüldüÄŸünü bildiren Böke, ÅŸöyle devam etti:

"AKP'nin torbasÄ±ndan 'büyükanne maaÅŸÄ±' çÄ±ktÄ± ve birçok insan bunu beklemeye baÅŸladÄ± ama torbadan esasÄ±nda çÄ±ka çÄ±ka büyük bir skandal çÄ±ktÄ±."