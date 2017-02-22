Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/02/2017 19:43

HDP'li vekil Figen YÃ¼ksekdaÄŸ VekilliÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼recek olan halktÄ±r dedi


HakkÄ±nda aÃ§Ä±lan hapis cezasÄ± nedeniyle vekilliÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YÃ¼ksekdaÄŸ aÃ§Ä±klamada bulundu.

MilletvekilliÄŸi düÅŸürülen HDP EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Figen YüksekdaÄŸ, bugün avukatlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± görüÅŸmede, milletvekilliÄŸinin düÅŸürülmesinin anayasaya aykÄ±rÄ± bir ÅŸekilde gerçekleÅŸtiÄŸini belirterek avukatlarÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla bir mesajÄ± iletti. YüksekdaÄŸ mesajÄ±nda, "Biz vekaletimizi iktidardan veya mahkemelerden deÄŸil, halktan aldÄ±k. VekilliÄŸimizi düÅŸürecek olan da halktÄ±r. Gerisinin bizim için hiçbir hükmü yoktur. DireniÅŸimizden asla geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±z. Merak etmesinler, halkÄ±mÄ±z bu yaÅŸananlara karÅŸÄ± en net cevabÄ± referandumda 'HayÄ±r' diyerek verecektir." dedi.

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Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


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