Ana Sayfa | SÄ°YASET 22/02/2017 20:07

Melih GÃ¶kÃ§ek'ten FETÃ–'cÃ¼ler hakkÄ±nda ÅŸok iddia CHP'li gibi davranÄ±n


Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih GÃ¶kÃ§ek, TÃ¼rkiye'deki FETÃ–'cÃ¼lere talimat verildiÄŸini ve buna gÃ¶re CHP'li gibi davrandÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

Ankara BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Melih Gökçek, FetullahçÄ± Terör Örgütü'nün Türkiye'deki mensuplarÄ±na verdiÄŸi talimatÄ± açÄ±kladÄ±. Twitter hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan Melih Gökçek, FETÖ'cülere referandum boyunca, 'HayÄ±rcÄ±' CHP'liler gibi davranÄ±n talimatÄ±nÄ±n geldiÄŸini iddia etti. Melih Gökçek, attÄ±ÄŸÄ± Tweet'inde "FETÖ'den Türkiye'deki FETÖ'cülere talimat... Referandum boyunca Twitter hesaplarÄ±nÄ±zÄ± hayÄ±rcÄ± CHP'liler gibi yapÄ±n. CHP'li olarak Tweet atÄ±n" ifadelerini kullandÄ±.

Ä°ÅŸte Melih Gökçek'in attÄ±ÄŸÄ± Tweet

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