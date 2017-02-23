BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli Evet Ã¶nde ama 'her ÅŸey bitti' demiyoruz

CanlÄ± yayÄ±na katÄ±lan BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli, referandum hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunarak, hedeflerinin referandum sonuÃ§larÄ±nÄ± etkilemek olduÄŸundan bahsetti.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli canlÄ± yayÄ±nda referandum ile ilgili önemli açÄ±klamalarda bulundu. Canikli, "16 Nisan'da herhangi bir sorun görmüyoruz. Ama bu baÅŸka anlama gelmesin, 16 Nisan'da getirmek istediÄŸimiz sistemin tam olarak anlatÄ±lmasÄ± çabamÄ±z sürecek. Her ÅŸey bitmiÅŸ gibi bir haleti ruhiye içine hiçbir zaman girmedik. VatandaÅŸa da saygÄ±sÄ±zlÄ±k olur. Åžu an itibarÄ±yla anket sonuçlarÄ±nda hayÄ±rÄ±n üstünde olduÄŸumuz ortada.Åžu andaki sistem ne parlamenter sistem ne de baÅŸkanlÄ±k sistemi. Ne olduÄŸu belli deÄŸil. CumhurbaÅŸkanÄ±'na hiçbir parlamenter sistemde tanÄ±nmayan yetkiler tanÄ±nmÄ±ÅŸ. Üstelik 2007'den beri halk tarafÄ±ndan seçiliyor. Åžu anda sistem yürüyor. Bu liderliÄŸin altÄ±nda faaliyette bulunan bir baÅŸbakan var, sorun çÄ±kmÄ±yor. Ama her zaman bunun garantisi olmaz. 1982'den bu yana her zaman krizler oldu. CumhurbaÅŸkanlarÄ± ile baÅŸbakanlar arasÄ±nda kavga hiç eksik olmamÄ±ÅŸtÄ±r. Ä°kili bir yapÄ± içinde istikrarlÄ± bir yönetim çÄ±kmaz. Bu yapÄ± ile Türkiye ileri gidemez. Bu çarpÄ±klÄ±ÄŸÄ±n, bu çeliÅŸkinin giderilmesi gerekir. Yapmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu.

"HEDEF REFERANDUM SONUÇLARINI ETKÄ°LEMEK"

Bu saldÄ±rÄ±larÄ±n amacÄ± referandum sonuçlarÄ±nÄ± etkilemektir. 'Ekonomik alanda biz vatandaÅŸÄ±n cebini olumsuz yönde etkileyecek bir tablo oluÅŸturabilirsek, o zaman sonuç alÄ±rÄ±z.' VatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kur ve enflasyona karÅŸÄ± çok hassas olduÄŸunu biliyoruz. Dolardaki her yükseliÅŸi kaygÄ±yla izliyor, bunu kriz olarak algÄ±lÄ±yor. Piyasalar her zaman dalgalanÄ±r, kur hedefimiz yok. Spekülatif ataklara karÅŸÄ± Türkiye ekonomisi hiç olmadÄ±ÄŸÄ± kadar güçlüdür. Her ÅŸey kontrol altÄ±nda. Bu Merkez BankamÄ±zÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± tedbirler çok önemliydi." ÅŸeklinde konuÅŸtu.