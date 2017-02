BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Canikli Evet Ã¶nde ama 'her ÅŸey bitti' demiyoruz

Canlı yayına katılan Başbakan Yardımcısı Canikli, referandum hakkında açıklamalarda bulunarak, hedeflerinin referandum sonuçlarını etkilemek olduğundan bahsetti.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli canlı yayında referandum ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Canikli, "16 Nisan'da herhangi bir sorun görmüyoruz. Ama bu başka anlama gelmesin, 16 Nisan'da getirmek istediğimiz sistemin tam olarak anlatılması çabamız sürecek. Her şey bitmiş gibi bir haleti ruhiye içine hiçbir zaman girmedik. Vatandaşa da saygısızlık olur. Şu an itibarıyla anket sonuçlarında hayırın üstünde olduğumuz ortada.Şu andaki sistem ne parlamenter sistem ne de başkanlık sistemi. Ne olduğu belli değil. Cumhurbaşkanı'na hiçbir parlamenter sistemde tanınmayan yetkiler tanınmış. Üstelik 2007'den beri halk tarafından seçiliyor. Şu anda sistem yürüyor. Bu liderliğin altında faaliyette bulunan bir başbakan var, sorun çıkmıyor. Ama her zaman bunun garantisi olmaz. 1982'den bu yana her zaman krizler oldu. Cumhurbaşkanları ile başbakanlar arasında kavga hiç eksik olmamıştır. İkili bir yapı içinde istikrarlı bir yönetim çıkmaz. Bu yapı ile Türkiye ileri gidemez. Bu çarpıklığın, bu çelişkinin giderilmesi gerekir. Yapmaya çalıştığımız bu.

"HEDEF REFERANDUM SONUÇLARINI ETKİLEMEK"

Bu saldırıların amacı referandum sonuçlarını etkilemektir. 'Ekonomik alanda biz vatandaşın cebini olumsuz yönde etkileyecek bir tablo oluşturabilirsek, o zaman sonuç alırız.' Vatandaşımızın kur ve enflasyona karşı çok hassas olduğunu biliyoruz. Dolardaki her yükselişi kaygıyla izliyor, bunu kriz olarak algılıyor. Piyasalar her zaman dalgalanır, kur hedefimiz yok. Spekülatif ataklara karşı Türkiye ekonomisi hiç olmadığı kadar güçlüdür. Her şey kontrol altında. Bu Merkez Bankamızın aldığı tedbirler çok önemliydi." şeklinde konuştu.